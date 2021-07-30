افتتاح فندق «كراون بلازا جميرا» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال عن تعاونها مع شركة «إشراق» للضيافة للإعلان عن افتتاح فندق كراون بلازا دبي جميرا الذي يضم 252 غرفة تطل على أجمل وأشهر المناظر الخلابة في إمارة دبي الساحرة، كبرج خليفة وشاطئ جميرا.

ويُسهّل موقع كراون بلازا دبي جميرا المميز، الواقع في قلب منطقة جميرا الراقية، على ضيوفه الوصول لكل المناطق الترفيهية ومقار الأعمال الرئيسية في دبي، إذ يعد الفندق الموقع الأمثل الذي يقصده المسافرون سواء كانوا رجال أعمال أو السياح، لينعموا بالاسترخاء على شاطئ جميرا والاستمتاع بزيارة المعالم السياحية المميزة ومراكز التسوّق المختلفة، كما يوفر الفندق للمسافرين من رجال الأعمال العصريين مزيجاً مثالياً من التوازن بين الحياة العملية والشخصية.

وتُعد كراون بلازا أحد أشهر وأعرق العلامات التجارية في مجال الفنادق بفروع في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتحظى بشهرة مرموقة في أبرز المدن الكبيرة والمطارات وقطاع المنتجعات الصحية، حيث تعتبر الملاذ المُفضل للعديد من المسافرين من جميع أنحاء العالم.

وقال أليكساندر سوسكي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة إشراق للضيافة: «تفتخر شركتنا بضم هذا الفندق إلى عائلة كراون بلازا، والذي سنعزز به سمعة شركتنا في مجال الضيافة. لقد تعهدنا بتسريع نمو محفظة أعمالنا ونتطلّع إلى توسيع نطاق مشاريعنا في الشرق الأوسط. ومع افتتاح كراون بلازا دبي جميرا، تُظهر قدرة شركتنا على الارتقاء بمجال الضيافة إلى ما يفوق الخمس نجوم».

وأضاف جوزيف كرم، المدير العام لكراون بلازا دبي جميرا وكراون بلازا دبي ديرة: «نسعد بتقديم كراون بلازا في منطقة جميرا 1 تزامناً مع عودة العمل بقطاع الضيافة.

فعلى الصعيد العالمي، قمنا بعمل تغيير شامل للعلامة التجارية، حيث قمنا ببناء فنادق المستقبل بتصميمات مرنة ومبتكرة يتطلّع إليها جميع الزائرين. واخترنا موقعاً مميزاً للفندق ليكون في قلب دبي لكل من يتطلع إلى تجربة زيارة فريدة لمدينة دبي، ونأمل أن نكون أحد أهم المؤثرين الرئيسيين في مجال الضيافة».

ووفرت أعمال التطوير التي خضعت لها الغرف والأجنحة العائلية البالغ عددها 32 غرفة مميزات تعتمد اعتماداً كلياً على وسائل التقنية الحديثة، والتي تمنح الزائرين مزيجاً من الراحة والتناغم طوال اليوم. بدايةً من منافذ USB الموجودة في كل أرجاء الفندق، والإنترنت فائق السرعة إلى أجهزة التلفزة المدعومة بمشغلات «كروم كاست» مع اتساع غرف الضيوف ورحابتها والتي توفر أحدث التقنيات الحديثة الأخرى لتوفير الوقت والاستمتاع برفاهية عالية المستوى.

وتتضمن المميزات أيضاً برنامج «ميزة النوم» من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، إذ يوفّر للضيوف وسائل عدّة للراحة كفرشة النوم الفخمة مع قائمة بأنواع مختلفة من الوسائد المريحة ورذاذ عطري يبعث على الاسترخاء ووسائل الراحة الأخرى التي عادة ما تكون مصنوعة من مواد مستدامة مع دليل طقوس النوم العميق، وذلك بهدف تجديد الحيوية والنشاط لدي الضيوف وتعزير الإلهام.

يقدّم كراون بلازا دبي جميرا للزائرين تجربة اجتماعية مُميزة مقارنةً بالفنادق التي يقصدها رواد ورجال الأعمال، وتكتمل التجربة بأربعة مفاهيم استثنائية لتناول الطعام، بما في ذلك مستوى فريد من الترحيب الحار والذي يشمل ساحة البلازا الفريدة الموجودة في الطابق الأرضي وصالة خاصة لتناول القهوة ومساحات مشتركة للقيام بالأعمال وعقد الاجتماعات الصغيرة.

ويمكن للضيوف زيارة أحد المطاعم ذات المطابخ العالمية المتنوعة أو مطاعم البوفيه المفتوح من أجل تناول غداء عمل رفيع المستوى. كما يمكن التلذذ بأشهى الأكلات الآسيوية في مطعم «جينجر»، أو الاستمتاع بالمشروبات المنعشة في «ذا دوكس» التي تُعد من أشهر الحانات البريطانية ذات الطابع الكلاسيكي.

أما المسبح الموجود على سطح الفندق، فهو مثالي للضيوف الذين يودّون الاستمتاع بحمامات الشمس والوجبات الخفيفة والمشروبات المُنعشة. كما سيستمتع عشاق الصحة واللياقة البدنية بصالة رياضية مجهزة بالكامل على أحدث طراز ومفتوحة على مدار اليوم، طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى غرف العلاج والاستشفاء الخمس الموجودة في الفندق كالجاكوزي، والحمام المغربي والساونا.

ويضم الفندق أيضاً مرافق متطوّرة مُعدّة للاجتماعات والمناسبات والحفلات الصغيرة، وصالات كبيرة خاصة بحفلات الزفاف تستوعب أكثر من 150 شخصاً، وزودت بأحدث تكنولوجيا الصوتيات والإضاءة ليستمتع الضيوف بتجربة استثنائية.

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