5.4 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي-البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1223 مبايعة بقيمة 2.89 مليار درهم، منها 88 مبايعة للأراضي بقيمة 620.22 مليون درهم و1135 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.27 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 121 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 132 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 62 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 72 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 405 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 134 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.51 مليار درهم منها 54 رهونات أراض بقيمة 288.11 مليون درهم و316 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.23 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 155 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 73.07 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 9 ملايين درهم.

التصرفات اليومية

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 976 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 312 مبايعة بقيمة 699.72 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 107.97 ملايين درهم و298 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 591.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 49 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 72 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 271.41 مليون درهم منها 8 رهونات أراض بقيمة 14.29 مليون درهم و86 رهونات فلل وشقق بقيمة 257.12 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 121 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 33 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 3 هبات بقيمة 5.01 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الثالثة بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 1 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز