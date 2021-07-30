200 مشارك في ورشة عمل «النقد العربي» حول تفعيل خدمات الدفع الفوري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقد صندوق النقد العربي، أمس ورشة عمل «عن بعد»، لاستعراض واقع واتجاهات المدفوعات الفورية، ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بخدمات أنظمة الدفع الفوري في المنطقة العربية والأسواق العالمية. وشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للإطلاع عن كثب على التطورات الخاصة بحلول المدفوعات الفورية ومتابعة تطور أعمال منصة «بُنى» وخططها المستقبلية في هذا الشأن.

ويتزامن انعقاد هذه الورشة مع استعداد منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لإطلاق خدماتها لتسوية المدفوعات الفورية، مضيفةً بذلك المزيد من الحلول المالية المبتكرة والمتنوعة إلى قائمتها من خدمات المدفوعات عبر الحدود.

وتحدث في الورشة ممثلون لكل من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) وجمعية «سويفت»، إضافة إلى مجموعة من كبار المديرين الممثلين لكل من شركة البنوك المصرية للتقدم التكنولوجي، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، وشبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بِنِفِت)، وبنك المشرق، والبنك الأهلي الأردني.

وبنك البلاد من المملكة العربية السعودية، عن تجربتهم في إطلاق وتشغيل خدمات المدفوعات الفورية في أسواقهم المختلفة والإضاءة على الجوانب التشغيلية والمنافع الاقتصادية الناتجة عن تفعيل هذه الخدمة المتطورة لنظم البنية التحتية للأسواق المصرفية والمالية.

وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بُنى للمدفوعات العربية): «يُمثل إطلاق خدمات تسوية المدفوعات الفورية محطة استراتيجية إضافية في مسيرة منصة بُنى للمدفوعات العربية، ويعكس رؤيتنا المتقدمة في مواكبة وتلبية الاحتياجات المستقبلية للقطاع المصرفي.

نحن على قناعة أن خدمة الدفع الفوري ستدفع نحو تغيير ملموس في أطر عمل قطاع المدفوعات، من هنا جاء حرصنا على تضمين هذه الخدمة المبتكرة ضمن خدمات منصة بُنى للمدفوعات العربية. إن حلولنا المتطورة للدفع الفوري تشكل مرآة لتركيزنا الدائم على تعزيز وتنمية المعاملات المالية عبر الحدود، ونعمل على توفير هذه الخدمة لقائمتنا المتنامية من البنوك المشاركة بنفس المواصفات التي تمتاز بها خدماتنا للتسوية الإجمالية الآنية، لناحية الكفاءة والسرعة والنفاذ والأمان والقدرة على التحكم بالمخاطر».

وأضاف: «إن التعاون مع كافة مكونات القطاع المصرفي وقطاع المدفوعات، يشكل عنصر أساس لتحقيق النجاح وتأمين الانتشار الواسع لخدمات بُنى للدفع الفوري. نحن نعمل عن كثب مع شركائنا من المنطقة العربية وخارجها لتوفير نموذج متين ومبتكر من حلول الدفع الفوري عبر الحدود، يقدم قيمة مضافة لجميع الجهات العاملة في مجال المدفوعات ويسهم في إثراء هذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم».

تجدر الإشارة إلى أن منصة «بُنى» تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

تقدم «بُنى» إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تسهم «بُنى» في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

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