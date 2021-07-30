تعاون بين «أليك للهندسة» وشركات نرويجية لاستزراع الأحياء المائية ومعالجة المياه

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة أليك للهندسة والمقاولات عن توقيع اتفاقية استراتيجية حصرية مع شركتي مات فيلتريشن تكنولوجيز ومات-كولينغ، المزودَين في مجال استزراع الأحياء المائية، واللتين تتخذان من النرويج مقراً لهما، للتعاون في مجال استزراع الأسماك ومشروعات معالجة المياه وتنقيتها في الإمارات والسعودية.

ويسهم هذا التعاون في توفير حل عملي لعدد من المشروعات العملاقة المرتقبة في المنطقة، حيث ستتمحور جهود الأطراف حول دعم الأمن الغذائي من خلال تطوير مزارع للأسماك بالاستفادة من أنظمة الاستزراع المائي القائمة على إعادة التدوير على اليابسة (RAS) التي توفرها شركة مات-كولينغ، والتي تم تصميمها خصيصاً لتوفير أكبر قدر ممكن من المياه النقية مع الحفاظ على بيئة صحية للأسماك.

وقال كيز تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة أليك للهندسة والمقاولات: «تشكل شراكتنا مع مات فيلتريشن تكنولوجيز ومات-كولينغ خطوة استراتيجية تجمع خبرات كل الأطراف المتعاونة لتوفير حل فاعل بتكلفة معقولة، يمكن الاستفادة منه في مجال استزراع الأحياء المائية في ظل التحديات الدولية التي يواجهها هذا القطاع.

وستسهم هذه الشراكة في تعزيز جهود المنطقة في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل، لا سيما مع سعي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى دعم برامجهما الوطنية للأمن الغذائي. كما نسعى أيضاً لتوسيع نطاق عملنا في المنطقة من خلال الاستفادة من الحلول التقنية المتنوعة التي توفرها شركة مات-كولينغ لإقامة مشاريع معالجة المياه قائمة على أنظمة التنقية الخاصة بها مستقبلاً».

وتمتلك شركة مات-كولينغ خبرة تمتد لأكثر من عقد في مجال تصنيع معدات التنقية، وتتميز منتجاتها بسهولة تشغيلها وقدرتها على تحمّل ظروف الرطوبة العالية خلال أشهر الصيف في الشرق الأوسط. وتتميز هذه الشراكة الإقليمية بقدرتها على الالتزام بأشد اللوائح البيئية صرامةً من حيث استهلاك الطاقة، كما تستخدم مواد بلاستيكية غير ارتشاحية وغير ضارة بطبقة الأوزون.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات المشابهة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. ووفقاً لمجلة أر إيه إس تك، نجح صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز أخيراً في استكمال دورة تمويل مع صندوق 8 إف لإدارة الأصول المتخصصة في أنظمة استزراع الأحياء المائية المغلقة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة، في حين وقّعت شركة نيوم في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة أسماك تبوك لتطوير مزرعة أسماك ستكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند اكتمالها، بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 مليون زريعة.

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