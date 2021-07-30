«ماستركارد» تصدر تقريرها السنوي للاستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

أصدرت ماستركارد تقرير الاستدامة المؤسسي لعام 2021 والذي ألقت من خلاله الضوء على كيفية استجابة الشركة للتحديات التي شهدها العام الماضي من خلال تبني مفهوم الابتكار والتركيز على عقد الشراكات الموثوقة، والعمل على تحقيق مهامها المتمثلة في إيجاد عالم أكثر استدامة وشمولاً من خلال التحول لاقتصاد رقمي يناسب الجميع في كل مكان في العالم.

وقال مايكل مايباخ الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد: «أكدت الظروف غير المسبوقة التي واجهها عالمنا خلال العام الماضي أهمية تقديم العون للآخرين، وضرورة مواصلة بناء عالم أكثر شمولاً واستدامة.

وبالنسبة لنا في ماستركارد فإن الاستدامة تعني ضمان حصول الجميع على نفس فرص النمو والازدهار بالتوازي مع الحفاظ على كوكبنا. ويعكس تقرير العام الحالي الإنجازات التي حققناها خلال الفترة الماضية من خلال إبراز التقدم الذي نواصل تحقيقه بشكل جماعي».

وشملت أبرز النقاط التي استعرضها تقرير ماستركارد السنوي للاستدامة:

• التزمت الشركة بتقديم 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة وتزويدها بالأدوات المالية والتكنولوجية والمنتجات، والتمويلات، والرؤى والتحليلات اللازمة التي تمكنها من تجاوز آثار الجائحة.

• الالتزام بتقديم 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات للمساعدة في الحد من التفاوت في الثروة وفي الفرص المتاحة الذي تواجهه المجتمعات الأفريقية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية.

• النجاح في تحقيق هدفنا المتمثل في ضم 500 مليون شخص إلى النظام المالي، وتوسيع التزامنا بتحقيق الشمول المالي من خلال التعهد بضم مليار شخص، و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك 25 مليون رائدة أعمال، إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

• إطلاق أكثر من 100 برنامج دعم حكومي في إطار الاستجابة لتداعيات الجائحة للمساعدة في جهود التعافي الشامل من آثار الجائحة على مستوى العالم.

• تم ربط تعويضات المسؤولين التنفيذيين بتحقيق أهداف وأولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك الحياد الكربوني، والمساواة في الأجور بين الجنسين، والشمول المالي.

• دعم القوى العاملة من خلال ضمان عدم إنهاء عقود عمل الموظفين جراء التبعات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 في عام 2020، والاستثمار في سياسات وبرامج جديدة للصحة العقلية والبدنية.

• إطلاق برنامج «نستثمر بكم» والذي أسهم برفع مطابقة صاحب العمل لإسهامات الموظفين وفق خطة 401 (ك) للتقاعد لتصبح 10% لكل 6% يسهم بها الموظفون.

• حقق برنامج Girls4Tech™ التعليمي من ماستركارد هدفه الأساسي المتمثل بتعليم مليون فتاة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ والتزم البرنامج بهدف جديد يتمثل في تعليم 5 ملايين فتاة بحلول عام 2025.

• الكشف عن نتائج تحليل فريق العمل الأولي التابع للشركة والذي تابع موضوع الإفصاحات المالية في القضايا المتعلقة بالمناخ.

• التعهد بخفض انبعاثات الشركة من الغازات الدفيئة إلى صفر بحلول عام 2050 في كافة عملياتها وعبر جميع سلاسل الإمداد والعملاء في الشركة من خلال البناء على الأهداف الموضوعة والمبنية على أسس علمية.

• إصدار سندات استدامة بقيمة 600 مليون دولار لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الخيارات البيئية للعملاء، وتعزيز النمو الشامل.

• إطلاق «التحالف من أجل كوكبنا الثمين» والذي يضم أكثر من 60 شريكاً ويهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة في أنحاء العالم على مدى خمس سنوات.

• إصدار أكثر من 10 ملايين بطاقة مصنوعة من مواد مستدامة معتمدة بالاعتماد على دليل المواد المستدامة من ماستركارد.

• الالتزام بزيادة الإنفاق السنوي على التعاقد مع الموردين من ذوي البشرة السمراء بنسبة تتجاوز 70% ليصبح 100 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2025.

• تمديد برنامج «تسجيل التجار المتخصصين» والذي يلزم البنوك بتطبيق إجراءات رقابة صارمة فيما يتعلق بالمواد المنشورة على المواقع الإلكترونية للبالغين.

• الإعلان عن مواصفات جديدة محسنة للتقنيات اللاتلامسية والتي تطبق أحدث التكنولوجيا المقاومة للهجمات الكمية والتي ستسهم في توفير جيل جديد من المدفوعات اللاتلامسية يتميز بالخصوصية والأمان والموثوقية.

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