«اتحاد الغرف» يعتمد تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإماراتي

المصدر: (الرياض - البيان)

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن اعتماد تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإماراتي للدورة 1442هـ - 1446هـ، حيث أسفر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بمجلس الأعمال عن انتخاب عبدالحكيم الخالدي رئيساً وعائض الوبري وماجد الرويلي نائبين لرئيس المجلس.

ويهدف مجلس الأعمال السعودي الإماراتي إلى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى الاضطلاع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار، وسيعمل مجلس الأعمال على تسهيل تبادل المعلومات بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

إضافة إلى تعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي، والمساهمة في تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه التجارة والاستثمارات البينية بين قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة.

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