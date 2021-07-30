رئيس «سويفل»: أعمالنا في الإمارات تحقق أرباحاً

المصدر: دبي - البيان

قال مصطفى قنديل، الرئيس والمؤسس لـ«سويفل» SWVL إن أعمال الشركة في الإمارات والسعودية تحقق أرباحاً، موضحاً أن الشركة تقدم خدمات في 10 مدن حول العالم، حيث كانت البداية في 2017، ويبلغ العدد الحالي لموظفي SWVL حوالي 700 موظف، وتقدم الشركة المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي ملايين الرحلات شهرياً.

وأشار قنديل في لقاء خاص لـ CNBC عربية أمس إلى أن السوق التي تعمل به SWVL يقدر بتريليون دولار ما يتيح فرصاً كبيرة للشركة للتوسع خاصة مع تسجليها نمواً بنسبة 430% منذ إطلاقها.

وبخصوص اللجوء للإدراج عبر SPACs، أوضح مؤسس «سويفل» أن السبب يعود إلى التوجه السريع نحو النمو بأسرع وتيرة، مشيراً إلى أن SPACs هي الأسرع لجمع الأموال ووسيلة ثورية للطرح خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وأكد أن الشركة خاضت 5 جولات تمويل جمعت من خلالها ما يزيد على 190 مليون دولار وأنها تتوقع نمواً بأكثر من 28 مرة خلال السنوات الأربع القادمة، موضحاً أنه في 2017 كانت الإيرادات تصل إلى 100 ألف دولار لتقفز إلى 26 مليون في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 وهو ما يعادل إجمالي إيرادات عام 2019 بأكمله.

وأضاف قنديل، أن الشركة تحقق ربحية في معظم الدول التي تعمل بها، معتبراً أن التكنولوجيا التي تستخدمها الشركة هي أحد العناصر الأساسية في تقييمها وهو ما يميزها عن غيرها، موضحاً أن الشركة تركز في السنوات القادمة على النمو والتوسع في دول عدة، وأن الأموال التي تم جمعها سيتوزع جزء منها للنمو في أسواق أوروبا وأمريكا والجزء الآخر للأسواق التي يتم العمل فيها بالوقت الحالي مثل القاهرة وكراتشي.

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