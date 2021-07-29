فرصة جديدة لاقتناء أفضل المنتجات والهدايا

المصدر: دبي ـ البيان

تواصل مفاجآت صيف دبي في دورتها الحالية تقديم مجموعة متنوعة من العروض اليومية للمتسوقين في مختلف أنحاء المدينة لتضيف إلى موسم الصيف ميزات إضافية تجذب من خلالها العائلات من السكان والزوار تمنحهم أوقاتاً مثالية وممتعة للتسوق في اقتناء أفضل القطع والمنتجات والهدايا بأسعار تنافسية.

وتشمل العروض الترويجية الأخيرة صفقات رائعة بأسعار مخفضة على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تشمل الأحذية والإكسسوارات والحقائب اليدوية وغيرها الكثير.

وتطرح العلامة التجارية ناين وست في دبي فستيفال سيتي مول ومول الإمارات، اليوم التشكيلة الخاصة بالعلامة من الأحذية والإكسسوارات مقابل 149 درهماً فقط للقطعة ولمدة يوم واحد، ضمن عرض المفاجآت اليومية من مفاجآت صيف دبي.

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