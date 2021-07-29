«إيرباص» ترفع أهدافها لهذا العام

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت شركة «إيرباص» المصنّعة للطائرات الخميس، أنها حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 2,2 مليار يورو في الفصل الأول من العام بفضل عمليات تسليم كبيرة مقارنة بالعام الماضي، ما جعل الشركة ترفع توقعاتها لهذا العام.

وسلّمت الشركة المصنّعة 297 طائرة بين يناير ويونيو مقابل 196 طائرة في الفترة نفسها العام الماضي. وتدفع الشركات القسم الأكبر من فاتورة الطائرات عند تسليمها الطلبية.

ونتيجة هذا الأداء الجيّد في عمليات التسليم، ارتفع رقم المبيعات الإجمالي لإيرباص بنسبة 30% وبلغ 24,6 مليار يورو.

وسجّل أيضاً زيادة 42% للطائرات التجارية وارتفع بنسبة 11% لمروحيات إيرباص فيما بقي نفسه للطائرات المرتبطة بالأنشطة الدفاعية والفضاء.

أداء قوي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص غيوم فوري وفق ما نقل بيان عنه، أنه بفضل «هذا الأداء القوي نحن قادرون على رفع توقعاتنا للعام 2021، رغم الظروف التي ما زال لا يمكن التنبؤ بها».

وتعتزم الشركة تسليم 600 طائرة هذا العام، فيما كانت تتوقع حتى الآن تسليم عدد طائرات يعادل العدد الذي سُجل عام 2020 (566)، في ما اعتبره معظم المحللين توقعاً محافظاً.

وتتوقع أيضاً أن تسجّل ربحاً تشغيلياً بقيمة 4 مليارات يورو، أي ضعف هدفها السابق.

وحققت إيرباص ربحاً تشغيلياً بقيمة 2,7 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من العام.

وفي مؤشر على أن قطاع صناعة الطائرات لا يزال يواجه صعوبات، لم تسجّل إيرباص سوى 165 طلبية في الفصل الأول مقابل إلغاء 127 طلبية.

ولا تزال حركة الملاحة الجوية تخضع لقيود التنقل ووحده الشحن يسجّل نمواً مقارنة بالمستوى الذي كان مسجّلاً قبل أزمة «كوفيد».

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