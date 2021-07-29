نمو أرباح «أبوظبي الإسلامي» 89 % إلى 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

حقّق مصرف أبوظبي الإسلامي، نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2021، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 89 % على أساس سنوي، ليبلغ 1,109 مليون درهم، مقارنةً مع 588 مليوناً خلال النصف الأول 2020.

ويشير نمو صافي الأرباح إلى الأداء القوي لمختلف مجالات أعمال المجموعة، والمدعوم بارتفاع إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 3.4 %، لتبلغ 2,644 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 2,557 مليون درهم ي في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى نمو الإيرادات إلى زيادة في الدخل من غير الأنشطة التمويلية، بنسبة 19 %، مدفوعةً بارتفاع دخل الرسوم بنسبة 11 %.

تراجع النفقات التشغيلية

وساهم في تحقيق تلك النتائج القوية، تراجع النفقات التشغيلية بنسبة 8 %، مع تحسُّن معدل التكلفة إلى الدخل بنسبة 5 %، بسبب التطبيق الناجح لمبادرات التكنولوجيا الرقمية، التي ساعدت على تقليل تكلفة المبيعات، واستقطاب العملاء.

إضافة إلى تبسيط العمليات الداخلية. كما استمر المصرف في الحفاظ على قوة وثبات ميزانيته العمومية، مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 5 %، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الودائع بنسبة 7 %، وارتفاع تمويل العملاء بنسبة 3 %، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020.

وقال جوعان الخييلي رئيس مجلس الإدارة: نواصل تسجيل أداء تشغيلي قوي في جميع وحدات الأعمال. ورغم التحديات المستمرة في السوق، وحقّق المصرف نمواً قوياً على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إيجابية في إجمالي أصولنا وإيراداتنا، وصافي أرباحنا، إلى جانب الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، وسيولة وفيرة، ومعدلات ممتازة لرأس المال.

كما نمت العوائد على حقوق المساهمين، لتصل إلى ما يقارب 14 %، ما يتماشى مع التزامنا بتعزيز الربحية، وتحقيق قيمة أعلى لمساهمينا.

واختتم قائلاً: نحن على ثقة بأن الاقتصاد الإماراتي قادر على تحقيق نمو قوي لسنوات عديدة قادمة، رغم استمرار حالة الضبابية والتحديات، وذلك بفضل إجراءات التحفيز الحكومية، واستمرار توزيع اللقاحات الفعالة لمرض كوفيد 19 على نطاق واسع، وتزايد المعنويات الإيجابية للمستهلكين بانتهاء هذه الأزمة قريباً.

ونؤكد في غمرة هذا المشهد، أن المصرف مؤهل بما يكفي لتحقيق نموٍ مستدام خلال عام 2021، بفضل مكانتنا القوية في السوق، ومبادراتنا الاستراتيجية، ومرونتنا التشغيلية.

خطى ثابتة

قال محمد عبد الباري الرئيس المالي للمجموعة، إن مصرف أبوظبي الإسلامي، نجح في تسجيل نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2021، فارتفع صافي الأرباح بنسبة 89 %، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، ما يشكّل دليلاً إضافياً على مضيّ المصرف بخطى ثابتة، عبر جميع وحدات أعماله، نحو تحقيق الربحية المستدامة، في خضمّ بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.

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