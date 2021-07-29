5.4 مليارات درهم صافي الأرباح النصفية لـ«أبوظبي الأول»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 5.4 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2021، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، نتيجة نمو الإيرادات، ويرجع ذلك إلى الأداء القوي للأعمال الأساسية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع مساهمة العمليات الدولية عقب الاستحواذ الأخير للبنك في مصر، وخفض مخصصات انخفاض القيمة.

وبلغ صافي أرباح الربع الثاني 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، نتيجة النمو مزدوج الرقم في الإيرادات من غير الفوائد.

وبلغ العائد السنوي على السهم 96 فلساً، بارتفاع نسبته 14% مقارنة بالنصف الأول من 2020،

وبلغت الإيرادات التشغيلية 9.6 مليارات درهم بنهاية النصف الأول 2021، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة نفسها 2020، فيما بلغت مخصصات انخفاض القيمة 1.1 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية والمحافظة على النسب الكافية للمخصصات.

نتائج قوية

وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج القوية للمجموعة خلال النصف الأول 2021 خير دليل على نجاح جهود التخطيط والتنفيذ لأولوياتنا الاستراتيجية، وعلى قدرتنا على تعزيز مكانتنا التنافسية والاستفادة من الفرص التي نتجت عن تحسن ظروف السوق.

تنوع الأعمال

وأوضحت أن المجموعة حققت نمواً ملموساً في أعمالها الأساسية، ما يعكس قوة التميز وتنوع الأعمال، حيث واصلت الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار دعم عملائنا خلال مرحلة التعافي التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وقمنا بالتركيز على التخصص في أبرز القطاعات الرئيسية، وخصوصاً في الخدمات المصرفية للاستثمار، ما ساهم في نمو مزدوج الرقم في الإيرادات.

كما ساهمت استراتيجيتنا التي تتمحور حول رضا العملاء، ودورنا المهم في إتمام عدد من الصفقات الرئيسية التي شهدتها المنطقة، في تعزيز مكانة بنك أبوظبي الأول كأبرز البنوك المصنفة ضمن جميع الجداول الدورية للاكتتاب والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الوحيد المصنف ضمن أبرز 10 بنوك في جميع الفئات.

وحافظ البنك على أدائه التشغيلي المتميز للخدمات المصرفية للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2021 بفضل مواصلة زخم الاستحواذ، إلى جانب الاستفادة من زيادة نسب الاستهلاك في السوق مقارنة بفترة ما قبل انتشار وباء (كوفيد19) والتحوّل الرقمي المستمر.

وأضافت: وواصل البنك تميزه على الصعيد الدولي، الأمر الذي يمكننا من تعزيز التواصل مع عملائنا والاستفادة من التدفقات التجارية والاستثمارية المتزايدة. وقد حقق البنك خلال هذه الفترة تقدماً ملحوظاً في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز حصته السوقية وتوسيع أعماله في الأسواق المستهدفة في المنطقة.

وحققت الإيرادات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً بنسبة 67% في الربع الثاني 2021، وبنسبة 51% في النصف الأول من العام، وذلك بفضل أعمال البنك في السعودية ومصر والتي تمثل الآن ما يقارب نصف إيرادات البنك من الأعمال الدولية.

تفاؤل بالمستقبل

وقالت إننا ننظر إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي تشوب الآفاق الاقتصادية، وواثقون من إمكانياتنا التنافسية، ومرونتنا العالية وروح الابتكار التي تتميز بها أعمالنا، وتضعنا على المسار الصحيح للاستفادة من الفرص الكبيرة لتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية التي نعمل ضمنها.

سيولة جيدة

وقال جيمس بورديت رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: حافظ البنك على مستويات سيولة جيدة، وواصلنا تنويع أرباح الميزانية العمومية لتعزيز عائدات المجموعة، كما حافظنا على قدرتنا على مواصلة تقديم الدعم لعملائنا خلال فترة التعافي الاقتصادي.

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