سوق أبوظبي يواصل أرقامه القياسية ويقفز 1.02 %

المصدر: أبوظبي – صبري صقر:

واصل سوق أبوظبي صعوده، وتسجيل أرقامه القياسية، وقفز بنسبة 1.02 %، ليغلق عند 7243 نقطة، بدعم مكاسب القطاعات القيادية.

فيما تماسكت الأسهم في سوق دبي، ليتراجع 0.35 % فقط، ويستقر عند 2751 نقطة، بفعل عمليات جني أرباح، وبدعم صعود قطاعات الاستثمار والتأمين والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.48 مليار درهم، منها 1.34 مليار درهم بأبوظبي، و145 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 381 مليون سهم، موزعة بواقع 153 مليون سهم في دبي، ونحو 227 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 8061 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي على نحو طفيف، بانخفاض قطاع البنوك 0.18 %، بهبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.74 %، و«دبي الإسلامي» 0.21 %. كما تراجع قطاع العقار 7.4 % وتراجع قطاع النقل 0.92 % بضغط هبوط «أرامكس» 2.40 %، بينما صعد «الخليج للملاحة» 0.34 %، و«العربية للطيران» 0.74 %. كما تراجع قطاعا الاتصالات 0.74 %، والسلع 0.54 %.

وصعد قطاع الاستثمار 0.62 %، بصعود «دبي للاستثمار» 1.17%، بينما تراجع «شعاع كابيتال» 0.98 %، و«سوق دبي المالي» 0.91 %.

كما صعد قطاعي التأمين 0.51 %، والخدمات 0.55 %.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 29.8 مليون درهم، تلاه «العربية للطيران»، مستقطباً 14.2 مليون، ثم «دبي الإسلامي» 12.7 مليون درهم. وحقق «أملاك للتمويل»، أكبر ارتفاع، بنسبة 14.56 %، تلاه «مجموعة السلام القابضة» 9.3 %، ثم «أمان» 3 %، فيما كان «مصرف الإمارات الإسلامي»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 %.

سوق أبوظبي

واصل سوق أبوظبي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، وقفز بنسبة 1.02 %، محققاً مستوى قياسياً جديداً، ليغلق عند 7243 نقطة، بدعم مكاسب قطاع الاستثمار 2.98 %، بارتفاع «ألفا ظبي» 8.46 %، و«العالمية القابضة» 0.76 %، و«الواحة كابيتال» 0.68 %، بينما تراجع «إشراق» 0.57 %.

كما صعد قطاع البنوك 0.15 %، بصعود «أبوظبي التجاري» 1.18%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.48 %، واستقر «أبوظبي الأول» عند إغلاقه السابق.

وصعد قطاع العقار 1.82 %. كما صعد قطاع الاتصالات 0.44%، مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وتراجع «الياه سات» 0.36 %. وتراجع قطاع الطاقة 1.02 %.

وتصدر النشاط «الدار العقارية»، جاذباً 330 مليون درهم تلاه «العالمية القابضة»، 327 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول»، جاذباً 252 ملايين درهم. وحقق «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، أكبر وتيرة صعود بنحو 8.57 %، تلاه «ألفا ظبي» 8.46 %، ثم «سيراميك رأس الخيمة» 2.22 %.

إفصاحات

● حدد مجلس إدارة «الأغذية المتحدة» يوم 5 أغسطس القادم لعقد اجتماع من خلال الحضور الإلكتروني ـ عبر التواصل المرئي ـ لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول 2021، كما يناقش الاجتماع نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

● حدد مجلس إدارة «الظفرة للتأمين» يوم 11 أغسطس القادم لعقد اجتماع ـ عبر التواصل المرئي ـ لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني من عام 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز