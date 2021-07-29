إمباور تزوّد «ذا رزيدنسز دورتشيستر كولكشن دبي» بـ 2700 طن تبريد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بدء تزويد برجي «ذا رزيدنسز دورتشيستر كولكشن دبي» في منطقة الخليج التجاري بدبي بـ 2700 طن تبريد.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع يضم برجين مترابطين يحاكيان الحدائق المعلقة في بابل، أحدهما يضم الفندق العاشر Dorchester Collection والآخر برج سكني مكون من 32 طابقاً، 39 وحدة سكنية مفروشة بالكامل. ويقدم أيضاً 6 بنتهاوس.

تبريد فعال

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي تفخر بتزويدها مشروع الخليج التجاري برمته بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة والعالية الكفاءة، ويأتي تزويد المؤسسة لمشروع «ذا رزيدنسز دورتشيستر كولكشن دبي» بخدماتنا كقيمة عالية مضافة إلى محفظتنا وفي صلب مهمتنا بدعم جهود دبي في التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام من جهة ومساندة مطورين عقاريين مميزين كمجموعة «أمنيات» في المساهمة في ذلك التحول من جهة والحفاظ على البيئة وحماية الموارد وخفض استهلاك الطاقة، فضلاً عن الاستفادة القصوى من تبريد فعال ومتواصل بمعايير عالمية.

تميز

وقال مهدي أمجد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «أمنيات» العقارية: تميز مشروع «ذا رزيدنسز دورتشيستر كولكشن دبي» الفاخر، الذي يدار من قبل مجموعة دورتشيستر، علامة الضيافة، يتطلب خدمات تدفئة وتبريد بجودة ومواصفات عالمية وهو ما تفوقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في تقديمه بمعايير بيئية مستدامة صديقة للبيئة.

وأوضح أن خدمة تبريد المناطق من «أمباور» تشكل أهمية قصوى لتمكين سكان ونزلاء المشروع من الاستمتاع بنمط معيشي فاخر، وأسلوب حياة فريد من نوعه. وذكرت «إمباور» أنها تقوم حالياً بتزود أكثر من 17% من إجمالي عدد الفنادق في دبي بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، وأن عدد المشاريع السياحية والفندقية الضخمة والمميزة التي تسعى إلى ربطها بشبكتها آخذ في الازدياد.

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