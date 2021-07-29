مصنع «ستاندارد كاربتس» للسجاد يتوسع في «دبي الصناعية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ستاندارد كاربتس»، أكبر منتج ومصدر للسجاد والموكيت والعشب الصناعي في الإمارات، عن خطة لتوسيع مصنعها الحالي في مدينة دبي الصناعية، ليصبح بذلك أحد أكبر مصانع السجاد في العالم، والأكبر في المنطقة، عند اكتماله عام 2023.

وستمتد المنشأة الحديثة على مساحة أرض إجمالية تزيد على 3 ملايين قدم مربعة، وستتيح لشركة «ستاندارد كاربتس»، زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 40 %، وإنتاج 400 طن إضافي من الخيوط شهرياً، ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

ويمثل هذا التوسع، خطوة هامة، حيث ستشغل ستاندارد كاربتس واحداً من أكبر مصانع السجاد والأرضيات تحت سقف واحد في العالم، وبمساحة بناء إجمالية قدرها 1.6 مليون قدم مربعة، بما يدعم مبادرة «مشروع 300 مليار»، ويعزز مكانة وسمعة المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، ويرسخ مكانة دبي، مركزاً عالمياً للصناعة والإنتاج.

وقال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول: من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة، والتصميم المتميز والابتكار المستدام، أصبحت «ستاندارد كاربتس» اليوم، أكبر منتج في الدولة لسجاد النول العريض، وكلنا ثقة بأن هذا التوسع، سيسهم في تعزيز النشاط الصناعي في الدولة، ويعزز مكانة دبي مركزاً تجارياً وصناعياً عالمياً.

وقال سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية: توسعت الصناعات التحويلية في الإمارات بسرعة، خلال السنوات الأخيرة، لتصبح محركاً رئيساً لاقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكار. وفي ظل مجموعة واسعة من المزايا التنافسية، والبنية التحتية الحديثة، وسهولة ممارسة الأعمال، والقرب الاستراتيجي من عدد من أكبر الأسواق في العالم، تتمتع مدينة دبي الصناعية، بمنظومة أعمال جذابة.

طاقة متجددة

سينتج المصنع طاقة متجددة، تلبي أكثر من ثلث استهلاكه من الكهرباء، مع سقف ضخم يولد الطاقة الشمسية، إضافة إلى تحويل النفايات وتدويرها، وترشيد استهلاك المياه، عبر حلول الاستدامة الذكية. كما سيوسع الإنتاج إلى حد كبير، حيث تنتج الشركة أكثر من ألف منتج للأرضيات.

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