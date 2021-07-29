جمارك دبي تنجز 585 ألف مطالبة استرداد بنمو %10 في النصف الأول

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت جمارك دبي في إحصائيات حديثة عن إنجاز 585 ألف مطالبة استرداد بزيادة 10% خلال النصف الأول 2021، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمة المطالبات المستردة للعملاء 3.5 مليارات درهم بزيادة 6%، ويُمكن نظام «إعادة التأمينات الذكي» العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر تطبيق جمارك دبي للأجهزة الذكية.

وقال محمد الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي: سجلت الإدارة أداءً قوياً خلال النصف الأول، في دليل على انتعاش السوق المحلي ونمو حركة التجارة في إمارة دبي، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على تسهيل كافة الإجراءات الجمركية للمتعاملين عبر تطوير أنظمة تعتمد على التكنولوجيا التقدمة .

حيث يُعد نظام إعادة التأمينات الذكي، الأول من نوعه على مستوى العالم، ابتكاراً متطوراً تقنياً يستطيع التعامل مع أكثر من مليوني طلب في العام، وبمعدل يفوق 5 آلاف طلب في اليوم، ما أدى إلى تحقيق الكثير من الفوائد للعملاء وللدائرة على حد السواء، مشيراً إلى أن جمارك دبي تعد أول دائرة جمركية على مستوى دول التعاون الخليجي توفر خدمة استعادة التأمينات على الرسوم الجمركية إلكترونياً.

وفيما يخص عمليات المقاصة الإلكترونية فقد سجل عدد مطالبات التحويل الآلي المباشر المعتمدة 37,349 مطالبة بقيمة رسوم جمركية محولة 273 مليونا.

وأشار إلى أن جمارك دبي أطلقت مؤخراً مبادرة شهادات الخروج الإلكترونية بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات والتي ستحدث تغييراً جذرياً في عملية تصدير البضائع وتضيف قيمة كبيرة إلى سلسلة الإمداد انطلاقاً من ميناء جبل علي، حيث تدعم هذه المبادرة تسهيل العمليات الجمركية.

%100 إلكتروني

خلال جائحة كورونا تم التحول إلكترونياً بنسبة 100% من خلال تحميل المستندات في النظام واستلامها عن طريق نظام التأمينات والموافقة عليها إلكترونياً، حيث تم اعتماد العمل عن بعد كمنهج أساسي وتحولت جميع الخدمات لخدمات إلكترونية.

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