676 مليون درهم أرباح دبي التجاري للنصف الأول بزيادة 27.5 %

المصدر: دبي ـ البيان

سجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها 676 مليون درهم للنصف الأول 2021 مرتفعة بنسبة 27.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020. وأدى التحسن الحاصل في الأداء التشغيلي مقروناً بالانخفاض الحاصل في خسائر انخفاض القيمة المحتملة إلى ارتفاع صافي الأرباح.

ورغم الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة بين البنوك، ارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 8.7% مقارنة بالنصف الأول 2020 كنتيجة لانخفاض تكلفة التمويل والنمو القوي في الأعمال. وجاء الارتفاع في نشاط الأعمال نتيجة للتعافي الاقتصادي والذي كان له الأثر الإيجابي على إيرادات الرسوم والعمولات.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 1.572 مليون درهم بنسبة 11.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي بسبب التحسن في إيرادات الرسوم والعمولات والارتفاع في صافي إيرادات الفائدة. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال الفترة 487 مليون درهم منخفضاً بنسبة 1.6%.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 13.4% مقارنة بـنهاية 31 ديسمبر 2020 ليصل إلى 78.3 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.4% لفترة الستة أشهر الأولى من هذا العام لتصل إلى 1.572 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 8.7% نتيجة انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع حجم الأعمال.

وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 16.6% نتيجة تعافي نشاطات الأعمال. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22.2% لتصل إلى 79.8 مليار درهم مقارنة بـ65.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 40.0% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92.8%.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: تمت إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بنجاح فائق في الإمارات، مما أدى إلى تمكين المجتمع والأعمال من المضي قدماً نحو الأمام بإيجابية وثقة عالية، متطلعين نحو المستقبل، تبقى الآمال منعقدة لاستمرار التحسن العالمي في ظروف الجائحة والذي سيؤدي بدوره إلى تحسن الحالة الصحية والاقتصادية للجميع. وأضاف: مقابل هذه الظروف، سجل البنك مستوى قياسي لإجمالي الموجودات الذي بلغ 113 مليار درهم.

ارتفاع الموجودات

بلغ إجمالي الموجودات 112.8 مليار درهم في 30 يونيو 2021، مرتفعاً %20.4 مقارنة بـ93.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2020. وارتفع صافي القروض والتسليفات البالغ 74 مليار درهم بنسبة %16.8 مقارنة بـ63.4 مليارا في 30 يونيو 2020.

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