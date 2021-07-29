مصرف عجمان و«دبي التجاري» يبرمان تمويل مرابحة مع باكستان

المصدر: (دبي - البيان)

اختتم مصرف عجمان وبنك دبي التجاري بنجاح تمويل المرابحة المشترك المقدم إلى باكستان بقيمة 350 مليون دولار. وعمل المصرف وبنك دبي التجاري كمنظمين رئيسيين أولين للتمويل المقدم إلى باكستان من خلال وزارة المالية.

والموافقة الأولية كانت بمبلغ 200 مليون دولار، واجتذب التمويل الإسلامي المشترك اكتتاباً فائضاً بلغت نسبته 75% مدفوعاً بالطلب القوي من مستثمرين محليين، إقليميين ودوليين.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي، مصرف عجمان: سعداء بنجاح صفقة تمويل المرابحة في باكستان بالتعاون مع بنك دبي التجاري. وهذا الإنجاز يدعم وضعنا المتميز إقليمياً وعالمياً.

ونسعى باستمرار لتعزيز وتنويع مواردنا المالية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في اقتصادات نامية، بينما نتكيف مع الوضع الاقتصادي الحالي للأسواق العالمية. يمنح تمويل المرابحة المستثمرين المؤسسين الفرصة للمشاركة في نجاحنا.

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