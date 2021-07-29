«تريدلنغ» تدشّن مركزها الأول للتوزيع في «دبي كوميرسيتي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت تريدلنغ، السوق الإلكترونية سريعة النمو والتي تركز على التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاق مركزها الأول للتوزيع في دبي كوميرسيتي لتوسيع عملياتها بالإمارات، في خطوة تهدف إلى توسيع الإمكانيات التشغيلية لمنصتها، عبر تقديم خدمات أفضل وأسرع لعملائها ومواكبة الطلب المتزايد وخفض التكاليف.

ويتخذ مركز التوزيع الخاص بـ«تريدلينغ» من دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية والممتدة على مساحة 2.1 مليون قدم مربع، لتكون المقر المركزي، حيث يمكن تلبية وتوزيع متطلبات متعاملين المنصة بسرعة وسهولة إلى مختلف دول الخليج.

وقال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: افتتاح مركز التوزيع الأول الخاص بمنصة تريدلنغ في دبي كوميرسيتي يوفر خدمات إضافية لعملائنا، وذلك في إطار توسيع نطاق عملنا وترسيخ حضورنا بالمنطقة. وتُعدّ دبي، بوصفها حاضنةً للتكنولوجيا والابتكار، الموقع المثالي لتقديم خدماتنا لعملائنا في المنطقة«.

وقال ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: يؤكّد قرار تريدلنغ بإنشاء مركز للتوزيع في دبي كوميرسيتي الإقبال المستمر لمزودي خدمات التجارة الإلكترونية على منشآتنا، وستستفيد الشركة من البنية التحتية المميزة التي تقدمها أول منطقة حرة من نوعها بالمنطقة. وتوفّر دبي كوميرسيتي للعملاء منظومة تجارة إلكترونية تتيح عمليات ذات فعالية من حيث التكلفة والوقت.

تسهيل التخزين

سيسهّل مركز التوزيع التعاملات المحلية والعابرة للحدود، حيث يتم تخزين المنتجات التي تحظى بطلب كبير وتجهيزها لتواصل تريدلنغ تلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم. كما يوفر المركز دعماً إضافياً للبائعين إذ يتيح لهم شحن بضائعهم بكميات كبيرة إلى مخزن محدد. وستتمكن الشركات الصغيرة من الاستفادة أكثر من أسعار الجملة التنافسية.

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