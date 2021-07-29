17 % نمو مناولة موانئ دبي العالمية

المصدر: دبي - البيان

قامت «موانئ دبي العالمية المحدودة»، بمناولة 19.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثاني من 2021، وشهدت الكميات الإجمالية للحاويات، ارتفاعاً بنسبة 17.6%، على أساس سنوي مُعلَن، وصعوداً بنحو 17.1 % على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.

وتسارع النمو في الربع الثاني من 2021، مع ظهور جميع المناطق بأداء قوي، وخاصة محطات الحاويات التابعة لموانئ دبي في الهند وأوروبا وأستراليا والأمريكتين.

وفي ميناء جبل علي، تمت مناولة 3.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، في الربع الثاني من 2021، فيما يمثل ارتفاعاً 4.2 % على أساس سنوي. وعلى أساس إجمالي النصف الأول من 2021، ناولت موانئ دبي العالمية 38.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة 13.9 % في الأحجام الإجمالية على أساس سنوي مُعلَن، و13.3 % على أساس المقارنة المثلية.

وعلى المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، خلال الربع الثاني من 2021، بمناولة 11.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة 18.2 % على أساس مُعلَن، وارتفاعاً 17.3 % على أساس المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسرُّنا الإعلان عن أداء قوي آخر في أحجام المناولة، مع تسارع النمو بـ 17.1 % في الربع الثاني من 2021 على أساس سنوي، واستمر النمو في التوسع، حيث تقدم جميع مناطقنا أداءً قوياً، مع قوة استثنائية في الهند. ومن الأمور المشجعة، أن التحسن الأخير في حجم مناولة الحاويات في ميناء جبل علي الرئيس، استمر في الربع الثاني من 2021، مع ارتفاع نمو حجم المناولة إلى 4.2 % على أساس سنوي.

وأضاف أنه بالنظر إلى المستقبل، لا تزال التوقعات على المدى القريب إيجابية، لكننا نتوقع أن تتجه معدلات النمو في النصف الثاني من عام 2021 نحو الاعتدال، بالإضافة إلى أننا لا نزال مدركين أن جائحة كوفيد 19، وحالة عدم التيقن الجيوسياسية، يمكن أن يؤثرا في حركة الانتعاش الاقتصادي العالمي مرة أخرى.

وقال سلطان بن سليّم، إننا نواصل إحراز تقدم جيد في استراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع المستفيدين، مع التركيز على زيادة الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو. كما أن البداية القوية لعام 2021، تجعلنا في وضع جيد، لتقديم أداء محسّن للعام بكامله، وما زلنا نركز على تحقيق أهدافنا لعام 2022.

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