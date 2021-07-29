جهود سفارة الدولة في كوبنهاغن تثمر مشاركة الدنمارك بـ«إكسبو»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بفضل العلاقات المتينة التي تجمعها مع الإمارات، تمكن المنظمون من تخطي العقبات الأولية والمساعدة على إبراز الدنمارك في مجال الأعمال والاستدامة وضمان مشاركتها في الحدث الأروع «إكسبو 2020 دبي».

وأكدت فاطمة المزروعي، سفيرة الدولة لدى الدنمارك، وفي حديث لمجلة «دبلوماسي»: «إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالدنمارك رسمياً في «إكسبو 2020 دبي» التي جاءت نتيجة مجهود جماعي لكل من السفارة الإماراتية في كوبنهاغن وجناح الأعمال الدنماركي والسفارة الدنماركية والقنصلية العامة في دبي».

منصة أساسية

وأكدت الحكومة الدنماركية الشهر الفائت مشاركة البلاد رسمياً في «إكسبو 2020 دبي» بالتعاون مع مجلس الأعمال الدنماركي برئاسة جينس لاند. وقد أشار الأخير في حديث للمجلة قائلاً:

«يسعدنا الترحيب بالحكومة الدنماركية ونشعر بفخر تمثيل الدنمارك في معرض يشكل منصة أساسية لتعزيز الاقتصاد العالمي بالإضافة لخلق فرص عمل استثنائية تظهر للعالم ما الذي يمكن للشركات الدنماركية القيام به». ويسعى جناح الأعمال الدنماركي لأن يقيم الجناح الأكثر استدامة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وهذه احتفالية بحد ذاتها نظراً لوجود دول العالم.

ويقع الجناح في قسم النقل ويضم برجاً مطلاً بارتفاع 18 متراً، ومع أنه لا تزال توجد الكثير من الأعمال غير المنجزة، فإن لاند واثق بأن الجناح سيكون جاهزاً لموعد الافتتاح في أكتوبر المقبل.

ويشهد الجناح مشاركة كبريات العلامات التجارية الدنماركية كالمشرق و«يوسك» و«ليغو» و«إيكو» التي سبق أن أعلنت مشاركتها، إلا أن المنظمين يتطلعون لأكثر من ذلك، حيث من المتوقع أن تنضم أكثر من 1000 مؤسسة وشركة صغيرة ومتوسطة إلى المعرض.

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