ألبانيا تستعرض إرثها الحضاري في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن تاولانت بيلا، زعيم الأغلبية في البرلمان الألباني، أن مشاركة بلاده في معرض «إكسبو 2020 دبي» والذي يقام بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022 سوف تركز على السياحة والثقافة وإبراز الإرث الحضاري لبلاده أمام زوار هذا المعرض الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم.

وأكدَّ بيلا في مقابلة صحافية مع «آيرس ميديا - أبوظبي» أنَّ «إكسبو 2020 دبي» تلك الفعالية العالمية المنتظرة التي تشكل منبراً مهماً، ستتمكن من خلاله ألبانيا من إعادة تقديم ثقافتها وتراثها وتقاليدها، وما توفره من فرصٍ استثمارية وسياحية لدولة الإمارات وغيرها من الدول المشاركة.

حدث عالمي

وقال: «تعرضنا للآثار الاقتصادية والسياحية ذاتها التي شهدها العالم، وقد أدركنا أنَّنا جميعاً نجهل موعد انقضاء هذه الظروف، ولذلك سنسعى إلى استغلال هذا الحدث العالمي لإعادة ألبانيا إلى موقعها. وعلى الرغم من أن تحقيق هذا الهدف لن يكون بالأمر السهل، إلا أننا ومن خلال علاقات التعاون والشراكة الدولية لا سيما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سنحاول الوصول إلى ما كنا عليه عام 2019 قبل انتشار الوباء».

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