أرباح قوية للبنوك الوطنية تؤكد التعافي

المصدر: دبي، أبوظبي ـ البيان

حققت البنوك الوطنية أرباحاً قوية خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال وتعافي الاقتصاد من تداعيات «كورونا»، الذي ظهر في مؤشرات قياسية للبنوك بانخفاض مخصصات الديون المعدومة بأكثر من الثلث وزيادة التمويل والإقراض مدعوماً بارتفاع معدل توزيع للقاحات المضادة للفيروس الذي أحدث قفزة في الأنشطة الاقتصادية، تعززت بارتفاع أسعار النفط. وجاءت مخصصات الإهلاك أدنى كثيراً من المتوقع، ما يشير إلى قوة موازنات البنوك واحتوائها على مُخصصات إهلاك كافية.

وارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني عن النصف الأول 17% إلى 4.8 مليارات درهم، فيما تراجعت مُخصصات الإهلاك 38% وبلغت قروض العملاء 438 مليار درهم مسجلة نتائج ربعية قياسية من ناحية نمو الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويلات الرهن العقاري.

وارتفعت أرباح «دبي الإسلامي» 18% إلى 1.9 مليار درهم وتراجعت مخصصات الإهلاك التي جنبها البنك لمواجهة الديون المعدومة 29% وسجل «دبي التجاري» 676 مليون درهم أرباحاً بنمو 27.5% مقروناً بتراجع مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة 1.6% إلى 487 مليوناً كما ارتفعت القروض 13.4% إلى 78.3 مليار.

وارتفعت أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول 11% إلى 5.4 مليارات درهم فيما بلغت مخصصات الأهلاك وانخفاض القيمة 1.1 مليار بتراجع 36% وشهد الإقراض نمواً 3% ليبلغ 399 مليار درهم.

ونمت أرباح «أبوظبي الإسلامي» 89% لتبلغ 1.1 مليار درهم وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار 48.2% لتبلغ 366.8 مليون درهم وارتفع التمويل 3%.

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