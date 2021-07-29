«ستاندارد كاربتس» للسجاد تتوسّع في «دبي الصناعية» لتصبح الأكبر إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت «ستاندارد كاربتس»، أكبر منتج ومصدر للسجاد والموكيت والعشب الصناعي في الإمارات عن خطة لتوسيع مصنعها في مدينة دبي الصناعية ليصبح أحد أكبر مصانع السجاد في العالم والأكبر في المنطقة عند اكتماله عام 2023. وتمتد المنشأة على مساحة 3 ملايين قدم مربع، وسوف تتيح لـ «ستاندارد كاربتس» زيادة طاقتها الإنتاجية 40% وإنتاج 400 طن إضافي من الخيوط شهرياً ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

ويمثل التوسع خطوة مهمة حيث تشغل «ستاندارد كاربتس» واحداً من أكبر مصانع السجاد والأرضيات تحت سقف واحد في العالم وبمساحة بناء 1.6 مليون قدم مربع، بما يدعم مبادرة «مشروع 300 مليار»، ويعزز مكانة وسمعة المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» ويرسخ دبي مركزاً عالمياً للصناعة كما يساهم عند اكتماله في دعم نمو الناتج الإجمالي للدولة.

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