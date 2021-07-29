79 فعالية لمركز المعارض بـ«إكسبو» والقائمة تزيد

المصدر: دبي – بشار باغ

أدرج مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي» 79 فعالية حتى الآن ضمن أجندته لفترة انعقاد الحدث الأروع في العالم من أول أكتوبر المقبل حتى 31 مارس 2022.

حيث من المتوقع أن تزيد القائمة بفعاليات إضافية يعلن عنها تباعاً.

وتشمل أجندة المركز مجموعة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تغطي العديد من المجالات بدءاً من الطاقة والاستدامة والاقتصاد والتجارة مروراً بالتقنية والفضاء وصولاً إلى الفنون والثقافة.

وبحسب الأجندة المنشورة على الموقع الإلكتروني لإكسبو دبي، يستضيف المركز مجموعة من المؤتمرات والمعارض العالمية التي تعقد لأول مرة في الإمارات حيث يحتضن المركز في أكتوبر المقبل، 13 فعالية، بالإضافة إلى 13 فعالية في نوفمبر و15 فعالية في ديسمبر فيما يستضيف المركز في يناير من العام المقبل 20 فعالية إلى جانب 8 فعاليات خلال فبراير و10 فعاليات في شهر مارس.

ويتمتع مركز دبي للمعارض بموقع استراتيجي على بعد 300 متر فقط من قلب موقع إكسبو 2020، ويضم مساحة 45 ألف متر مربع مخصصة للفعاليات، كما يضم مسرحين ومدرجاً وعدداً من القاعات المتعددة الأغراض و4 أجنحة و24 قاعة اجتماعات وهي قابلة للتعديل لتناسب الفعاليات المختلفة بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

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