مبادلة تستثمر 918 مليوناً في «سيرتارا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قررت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، استثمار نحو 918 مليون درهم (250) مليون دولار في «سيرتارا»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير تقنيات التحفيز، ما ينسجم مع استراتيجية «مبادلة»، القائمة على توظيف الابتكار في تلبية الاحتياجات الإكلينيكية والدوائية لخدمة المرضى عبر تطوير منتجات ذات فعالية عالية وتكاليف أقل.

وبموجب الاتفاق بين «مبادلة» وعدد من الشركاء الحاليين في «سيرتارا»، ومن بينهم مساهم تابع لشركة «إي كيو تي»، ستستحوذ «مبادلة» على 9,615,384 سهماً، بواقع 26 دولاراً للسهم الواحد من المساهمين، ضمن صفقة خاصة، ينتظر أن يتم إغلاقها 2 أغسطس 2021، وسوف تحتفظ «إي كيو تي» بموقعها كمساهم رئيس في الشركة، بعد إتمام الصفقة.

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