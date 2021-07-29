غرفة دبي الرقمية تنظم في «إكسبو» مؤتمراً لتمويل المشاريع

المصدر: دبي - البيان

تنظم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، قمة «إكسباند» الأولى من نوعها في المنطقة لاستقطاب رأس المال المُخاطر لتمويل المشاريع الناشئة في يناير من العام المقبل خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

بهدف تحفيز جذب رؤوس الأموال المُخاطرة إلى الدولة، وتعتبر الأكبر والأكثر شمولية نظراً لاستهدافها جذب مشاركة 1500 من أصحاب رؤوس الأموال المُخاطرة، والمشاريع الناشئة المتخصصة بالاقتصاد الرقمي.

ويأتي تنظيم «إكسباند» في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للارتقاء بقطاعات الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسيته، ودعم الشركات الناشئة الرقمية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هذه الشركات على صعيد تمويل المشاريع وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي وسمعتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي ووجهة حاضنة للشركات الرقمية، وبيئة محفزة لنموها وتطورها.

وتهدف القمة إلى بناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة، ومساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم الإبداعية، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مشاريع رقمية مبتكرة.

وتشمل القمة مؤتمراً عالمياً وفعاليات لتواصل الأعمال وأياماً مخصصة للعروض التجريبية والتعريفية وعروض الاستثمار والأفكار بالإضافة إلى طاولات نقاش مستديرة تستعرض مواضيع عالمية مهمة مثل رأس المال الاجتماعي، والاستثمار المؤثر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

اقرأ أيضاً:

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تنظم قمة اكسباند الأولى من نوعها لاستقطاب رأس المال المُخاطر في يناير 2022

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز