«إحصاء أبوظبي» يوقع اتفاقية مع «نتورك إنترناشيونال» لاستقراء مستقبل الاستهلاك

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّع مركز الإحصاء - أبوظبي، عقداً مع شركة «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى بناء نماذج تحليلية لاستقراء مستقبل الاستهلاك، من خلال تحليل بيانات الإنفاق للمقيمين والسياح.

وسيسفر تعاون الطرفين، عن توفير كم ضخم من البيانات عن الإنفاق الاستهلاكي في أبوظبي، بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية القوية لـ «نتورك إنترناشيونال»، ما يصب في تعزيز تنافسية الإمارة، ويوفر صورة أوضح حول الوضع الراهن للمدفوعات، والأداء الاقتصادي المحلي.

وقال أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، إنه «في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة، لا بد من بناء شراكات رائدة، وإيجاد مصادر دقيقة وحديثة للبيانات، تسهم في التنبؤ، وتخطيط قرارات اقتصادية تحقق التنمية الاقتصادية»، مؤكداً أن «مركز الإحصاء – أبوظبي، حريص على بناء هذه الشراكات، التي تسهم في تعزيز قطاع الإحصاء والبيانات، التي تعد من أهم أصول الثروة الوطنية في عصرنا الحالي، كونها تدعم تطور حكومات المستقبل، وتعزز تنافسية أبوظبي».

وأوضح أنه من خلال تعاون الطرفين، سيوظف مركز الإحصاء-أبوظبي، هذه التقنيات، والنماذج الحديثة للإحصاء والتحليل في الإنتاج السريع والمنتظم للمعلومات.

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