بنك أم القيوين الوطني يعلن الفائز الأول في السحب الترويجي لعطلة الصيف

المصدر: أم القيوين- البيان

أعلن بنك أم القيوين الوطني عن الفائز الأول في السحب الترويجي لعطلة الصيف، وفازت المواطنة شيخة ناصر عبيد السويدي بمبلغ 25000 درهم بعد المشاركة في العرض الترويجي للبنك.

ولا يزال أمام عملاء بنك أم القيوين الجدد والحاليين فرصة للفوز، حيث سيتم إجراء السحب الثاني بتاريخ 18 أغسطس.

وبدأت حملة «اربح إجازة صيفية لعائلتك مقابل 25000 درهم» في يونيو وتستمر طوال الصيف في جميع فروع بنك أم القيوين الاثني عشر المنتشرة في أرجاء الإمارات.

ويمكن لعملاء بنك أم القيوين الجدد والحاليين المشاركة والدخول في السحب الثاني عن طريق الحصول على قرض شخصي جديد أو زيادة قيمة القرض الشخصي الحالي بأسعار مرنة وتنافسية، أو باستخدام بطاقة الائتمان للمشتريات والسحب النقدي، أو عن طريق التحميل والتسجيل في تطبيق بنك أم القيوين الوطني للهواتف المتحركة. ويمكن للعملاء الحصول على فرصة الدخول في السحب على كل معاملة يقومون بها.

وقال عدنان العوضي، المدير التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: نظراً للقيود المطبقة على السفر في العام الماضي، جاءت رغبتنا في منح العملاء فرصة لقضاء إجازة صيفية رائعة هذا العام. وهذه هي روح الحملة، ويسعدنا إعلان الفائز الأول. وفي انتظار السحب القادم للترحيب بالفائز المحظوظ التالي.

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