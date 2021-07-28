مواطن المليونير الثامن في ختام «مكافآت صيف 2021» من الأنصاري للصرافة

المصدر: دبي - البيان

توَّجت «الأنصاري للصرافة» المواطن هزاع سليم محمد بجائزة المليون درهم، خلال السحب النهائي الذي أقيم احتفاءً باختتام «مكافآت صيف 2021»، والتي تعدّ الحملة السنوية الأكبر من نوعها ضمن قطاع الصرافة في دولة الإمارات.

وحاز هزاع سليم محمد، الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم، ليكون بذلك المليونير الثامن لـ«الأنصاري للصرافة»، وذلك في حفل «مكافآت صيف 2021» والذي شهد السحب النهائي بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وإدارة شركة «الأنصاري للصرافة»".

وتأهّل هزاع للدخول في السحب بعد إرسال حوالة محلية بقيمة 300 درهم عبر فرع الشركة الواقع في منطقة شارع خليفة في العين. كما فازت مريم المزروعي بسيارة «بي إم دبليو» جديدة كلياً، فيما حازت وفاء إسماعيل ونوردة عصيموي نصف كيلوغرام من الذهب لكل منهما.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: «يسعدنا اختتام دورة جديدة وناجحة من «مكافآت صيف الأنصاري»، وذلك في ظل المشاركة الواسعة والإقبال اللافت من قبل العملاء. ونمضي قدماً في تنظيم حملتنا السنوية التي تواصل إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في حياة الأشخاص. ونتوجّه بالتهنئة للفائزين بدورة 2021، كما نهنئ المليونير الثامن الذي نتمنى أن يتمكن من خلال الجائزة الكبرى من تحويل أحلامه إلى حقيقة».

وإلى جانب الجوائز النقدية الكبرى، قامت «الأنصاري للصرافة» بتقديم جوائز أسبوعية خلال فترة الحملة عبارة عن «آي فون-12»، فيما تمّ اختيار 5 عملاء للفوز بجوائز نقدية حصرية بقيمة 10,000 درهم لكل فائز خلال السحب المباشر، وهم: ميلاني زابالا من الفلبين؛ ومحمد أراسيري من الهند؛ ومحمد اوف من إسبانيا؛ وجيسوسكورو مغاميل من الفلبين؛ وآفاق عمير من باكستان.

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