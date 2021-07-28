«مفاجآت صيف دبي» تطلق باقة من الجوائز الكبرى بالتعاون مع «اي ديلز»

المصدر: دبي - البيان

تتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع «اي ديلز»، منصة التجارة الإلكترونية الفريدة من نوعها في دبي، خلال الدورة الرابعة والعشرين من مفاجآت صيف دبي، في تنظيم الكثير من السحوبات على جوائز عدة، كما فعلت خلال الدورة الماضية من مهرجان دبي للتسوق في يناير الماضي.

وتقدم مفاجآت صيف دبي واي ديلز جوائز كبرى خلال هذا الصيف بما في ذلك سحوبات مرسيدس الكبرى والجائزة الكبرى البالغة 250.000 درهم نقداً ذلك بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى، والتي ستختتم جميعها بسحب حيّ في عدد من مراكز التسوق في دبي.

وأنشأت الشراكة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبين منصة اي ديلز منذ عام 2020 بهدف تقديم الجوائز القيمة للمتسوقين.

وانطلقت الفعاليات لهذا الموسم منذ شهر يونيو، وتتألف الشراكة من مبادرتين رئيسيتين لمحبي التسوق، حيث إن فعاليات مفاجآت صيف دبي مليئة بالأنشطة المتنوعة والمثيرة التي ستنطلق طوال فترة الصيف.

سحوبات وهدايا

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا التعاون مرة أخرى مع أي ديلز لمنح السكان والزوار والمتسوقين خلال الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، فرصة الفوز بجوائز رائعة.

وتشتهر مفاجآت صيف دبي بكونها احتفالية رائدة بقطاع التجزئة على مستوى العالم، حيث تقدم عروضاً ترويجية لا مثيل لها بالإضافة إلى سحوبات وهدايا رائعة مثل سحوبات مرسيدس الكبرى. لقد بدأ تعاوننا مع أي ديلز في عام 2020، ونأمل أن يستمر هذا التعاون في الازدهار خلال السنوات المقبلة، حيث تقدم الشركة المتخصصة في الحلول الرقمية والتجارة الإلكترونية خبرتها لدعم المجموعة الرائعة من الفعاليات والأنشطة التي تُقام خلال

سحوبات مرسيدس.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة اي ديلز جاد طبيلي: «بعد نجاح الشراكة التي أجرتها اي ديلز مع مهرجان دبي للتسوق لعام 2020، فإننا نتشرف بتوحيد جهودنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مرة أخرى. إن سحوبات مرسيدس الكبرى ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي هي أحدث المبادرات وأروعها والتي بدورها تقدم الجوائز للمتسوقين ضمن السحوبات التي سوف تتم طوال عشرة أسابيع متتالية خلال موسم الصيف.

كما أننا في اي ديلز نشعر بالفخر لكوننا ضمن هذه المبادرة ونطمح لأن نقوم بمنح العديد من الجوائز بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم إماراتي عبر منصتنا الإلكترونية. إن منصة اي ديلز الرقمية تجعل من هذه المبادرات المذهلة في متناول جميع العملاء من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وتعد سحوبات مرسيدس الكبرى الفعالية الأضخم التي تقدمها مفاجآت صيف دبي لهذا العام. هذه السحوبات مشابهة لسحوبات إنفينيتي الكبرى التي تمت ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

حيث سيحصل المتسوقون على فرصة لربح سيارة مرسيدس C200 ومبلغ 25,000 درهم نقداً. يستطيع العملاء المشاركة في هذا السحب عن طريق شراء قسائم سحب بسعر 150 درهماً من محطتي وقود اينوك وإيبكو وجميع متاجر زوم أيضاً.

كما يمكن للمقيمين خارج البلاد، وأولئك الذين يفضلون المشاركة في السحوبات بسهولة وراحة من منازلهم في دولة الإمارات، المشاركة عبر موقع اي ديلز WWW.IDEALZ.COM بنفس السعر المذكور أعلاه. جميع التذاكر متاحة طوال فصل الصيف، وقد تم بالفعل إصدار المجموعة الأولى من قسائم السحب على منصة اي ديلز منذ 23 مايو.

حملات ترويجية

بالإضافة إلى حملات اي ديلز المعتادة عبر الإنترنت، فقد قامت منصة التجارة الإلكترونية ذات الطابع الفريد بإطلاق مجموعة متنوعة من الجوائز المثيرة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة.

وتشتمل على فئات الجوائز الحالية التي تقدمها المنصة وهي: النقد والذهب والإلكترونيات والمجوهرات والساعات وجوائز أسلوب الحياة والسيارات. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة للفوز بجائزة ضخمة تبلغ 250,000 درهم نقداً خلال هذا الصيف، وستكون هذه الحملات التابعة لمفاجآت صيف دبي متاحة حصرياً عبر منصة اي ديلز.

وسيتم إجراء السحوبات المباشرة طوال فصل الصيف مرتين في الأسبوع، وسيكون ذلك في مراكز تسوق مختلفة في جميع أنحاء إمارة دبي، وعلى خشبة مسرح مراكز التسوق، كما سيتم نقل السحوبات من مركز تسوق إلى آخر أسبوعياً.

ويمكن مشاهدة هذه السحوبات مباشرة في المراكز التجارية وسوف يتم تسجيلها وبثها على تلفزيون سما دبي في وقت لاحق، كما سيتم بث جميع السحوبات مباشرةً عبر صفحات اي ديلز عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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