غرفة الفجيرة تبحث الاستفادة من خدمات مجموعة طلال أبو غزالة الدولية

المصدر: الفجيرة- البيان

استقبل الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، في مكتبه بمقر الغرفة، الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة «طلال أبو غزالة الدولية»، المتخصصة في المحاسبة والاستشارات الإدارية، ونقل التكنولوجيا والتدريب والتعليم، يرافقه وفد من المجموعة.

وذلك خلال زيارته للغرفة. حضر اللقاء خميس الزيودي أمين السر، وخالد الكعبي أمين الصندوق، وسلطان مليح وسيف العطر وطارق الهنائي وعائشة جاسم وياسر العطر أعضاء مجلس الإدارة، وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

وتم خلال اللقاء، الاطلاع على الخدمات التي توفرها المجموعة، ومدى إمكانية استفادة الغرفة منها. وأثنى الشيخ سعيد الشرقي على دور المجموعة البنّاء، في تقدم الخدمات المهنية في مختلف المجالات التي تقدمها المجموعة، إضافة إلى مساعدة المبدعين وأصحاب المبادرات، في تطوير مهاراتهم في مجال المشاريع التجارية.

وتناول اللقاء بالنقاش، مستقبل التجارة العالمية، والتوجهات المستقبلية لها، والعوائق الرئيسة التي تقف أمام القطاعين العام والخاص، نظراً للتغيرات التي طرأت على القطاع التجاري الإلكتروني في العالم، والحاجة إلى تكنولوجيات أفضل للمستقبل. وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدول.

وقال الدكتور طلال أبو غزالة: نعيش عصر «الرقمنة» والذكاء الاصطناعي، الذي يسير بسرعة فائقة، ما يجعل تعامل القطاعين العام والخاص، مع الحلول الإلكترونية، متطلباً أساسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وأشار في هذا الجانب، إلى أن دولة الإمارات، تعتبر في مصاف الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال.

وأكد أن التحول الرقمي، سيسهم في التعافي الاقتصادي من جائحة «كورونا»، كما تسهم في تحويل المشروعات الرائدة إلى فرص ناجحة، مشيراً إلى أن المجموعة بحكم وجودها في الكثير من دول العالم، عملت على أداء دور قيادي في عملية التحول الرقمي، من خلال إنشاء إدارة استشارية لخدمات التحول الرقمي الكامل للمؤسسات، الأمر الذي لم يؤثر في عمل المجموعة ونشاطاتها خلال جائحة «كورونا»، والإغلاقات التي تسببت بها في العالم.

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