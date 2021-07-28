5.7 مليارات درهم التصرفات العقارية بعجمان في النصف الأول 2021

المصدر: عجمان – البيان

كشفت الإحصاءات العقارية الصادرة عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن قيمة التصرفات العقارية بلغت 5.7 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ جحم التداولات 2.99 مليار درهم من خلال إجمالي 3026 عملية تداول بنسبة نمو 91.7% مقارنة بالفترة المقابلة من 2020 والتي شهدت تسجيل 1578 عملية تداول. ونجحت الدائرة خلال الفترة ذاتها في إنجاز 10423 معاملة بنمو بلغ 72.4% مقارنة مع 6045 معاملة تم إنجازها خلال الفترة نفسها من 2020.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن هذه الأرقام والإحصائيات تؤكد صلابة السوق العقاري في إمارة عجمان والذي حافظ على قدرته التنافسية وشهد انتعاشاً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري بالنظر للفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي توفرها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن جودة الخدمات الحكومية المقدمة وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات.

وأكد المهيري أن التعامل السريع والإيجابي لحكومة عجمان مع تداعيات جائحة كورونا من خلال الحزم الاقتصادية الداعمة عزز ثقة المستثمرين وساهم بشكل فعّال في تكيف السوق العقاري في إمارة عجمان مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز