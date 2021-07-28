«الشارقة للابتكار» يطلق مبادرة لدعم وتشجيع السيدات على الاستثمار وإطلاق مشاريعهن الخاصة

المصدر: الشارقة ـ البيان

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار باقة خاصة لرائدات الأعمال والمبدعات لتسجيل شركاتهن في أسرع المناطق والمجمعات الابتكارية والتكنولوجية نمواً في المنطقة، مقابل 750 درهماً شهرياً.

ويمكن لرائدات الأعمال توسيع نطاق أعمالهن أو تسجيل مشاريعهن الناشئة في مجمع الشارقة للابتكار والاستمتاع بمزايا نظام الدعم الخاص للمشاريع والأفكار المبتكرة.

حيث يتشكل في المجمع بيئة خاصة تجعل منه أحد المراكز المهمة لإبراز ملامح الثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وتم الإعلان عن إطلاق باقة «always ladies first» كمبادرة من المجمع لاستحداث باقة خاصة بسيدات الأعمال المبتكرات لتأسيس شركات في القطاعات التقنية المختلفة، إذ ستمكن هذه الباقة السيدات من الحصول على رخصة أعمال تمكنهن من مزاولة الأنشطة الاستثمارية ودخول عالم الأعمال الابتكارية والتقنية مقابل رسوم رمزية.

خدمات

وتوفر هذه الباقة مزايا خدمات القيمة المضافة التي تشمل رسوم التسجيل والترخيص ورسوم الخدمات وضريبة القيمة المضافة، إضافة للاستفادة من ميزات ردهة الابتكار الخاصة بالمجمع وتلقي الدعوات الخاصة للفعاليات رفيعة المستوى وخدمات دعم الأعمال، وكافة الميزات الأخرى التي يوفرها المجمع للمستثمرين.

وقال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إن إطلاق هذه المبادرة يأتي ترجمةً واضحةً لالتزامنا نحو تشجيع المرأة ودعمها للانخراط في الاستثمار الابتكاري والتقني من خلال دعم منظومة البحث والتطوير وتحويله إلى أنشطة استثمارية تعود عليها بالنفع الكبير.

وتغيير النظرة الاستثمارية التقليدية لمواكبة كل ما هو جديد وأفضل وملائم لها لتحقيق طموحها في مجال ريادة الأعمال التي تؤكد على التزام المجمع بدعم السيدات في تأسيس أعمالهن في مجمع الشارقة للابتكار وتقديم كافة التسهيلات الممكنة إذ تعتبر المرأة قوة حيوية دافعة للاقتصاد الوطني.

وأكد على استراتيجية المجمع التي تترجم الدور الرائد لدولة الإمارات في تمكين المرأة اقتصادياً من خلال التركيز على دعم كافة الأعمال والنشاطات الاستثمارية الخاصة بالمرأة وخاصة تلك الاستثمارات المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير والمشاريع التكنولوجية الابتكارية.

تطوير

وشدد المحمودي على نهج المجمع نحو مواصلة تطوير الحوافز الاستثمارية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية وأحدث التقنيات المبتكرة وتوفير بنية تحتية متكاملة من شأنها استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية البحثية والابتكارية وتشجيعها على التوسع في المنطقة عبر بوابة مجمع الشارقة للابتكار كنقطة انطلاق لها.

وقال: نعمل من خلال التواصل الدائم والمباشر مع المستثمرين المحتملين في كافة أنحاء العالم لتعزيز ثقتهم بمفهوم الاستثمار الآمن الذي يتمتع به المجمع متمثلاً بالدعم الكبير الذي نقدمه لهم ومساعدتهم على تحقيق أعلى معدلات النجاح والنمو عبر باقة مميزة من الخدمات والتسهيلات اللوجستية وغيرها من مرونة القوانين والإجراءات التي تسهل عليهم ممارسة أعمالهم والوصول إلى عملائهم في كافة الأسواق العالمية.

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