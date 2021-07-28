انطلاق خدمة توصيل الطلبات بالسكوتر الكهربائي للمرة الأولى في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

انتشر في شوارع أبوظبي عدد كبير من الدرّاجات الكهربائية (السكوتر) التي يقودها شباب يحملون على ظهورهم حقائب زرقاء في انطلاق لأول خدمة بالشرق الأوسط لتوصيل الطلبات اليومية مجاناً.

وتُعتبر F10 أول خدمة في منطقة الشرق الأوسط تقوم على توصيل الطلبات اليومية الطازجة مجاناً في غضون 10 دقائق، مما يضفي المرونة والحرية على أنشطة تسوق الطلبات اليومية.

ويجعل توصيل الطلبات اليومية في غضون 10 دقائق ممكناً من خلال النهج المتكامل الذي تتّبعه شركة فينيكس عبر سلسلة من الإجراءات المدروسة، إن كان ذلك باستخدام السكوترات الأفضل في فئتها أو بالاعتماد على الموظفين الداخليين بدوام كامل لتوصيل الطلبات اليومية الطازجة من مخازن فينيكس، وبالتالي، تجاوز على أي ثغرة لتضييع الوقت.

وقال جايديب دهانوا، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس: أطلقنا شركة فينيكس واضعين نصب أعيننا مهمة إطلاق العنان للإمكانيات الحضرية ودعم المجتمعات في التقدّم نحو الأمام. وفي سبيل تحقيق ذلك، ينصبّ تركيزنا على دعم الأنشطة اليومية للمجتمعات، بدءاً من تفعيل نماذج تنقل جديدة بأسعار معقولة للجميع، وصولاً إلى خدمة F10 الجديدة.

حيث نعمل على إحداث تغيير جذري في طريقة تفكير العائلات بأنشطة تسوق الطلبات اليومية. وبفضل خدمة F10، نُزيل عن عاتق مستخدمينا أعباء التخطيط والتحقّق من المنتجات والاستعداد للتسوق قبل أسبوع، كما ونوفر الوقت عليهم ونتيح لهم فرصة الاستمتاع بما يحتاجونه على الفور.

وأضاف: لم تكن أي من هذه الابتكارات على مستوى خدمات التنقل الخفيف ممكنة لولا شراكتنا مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي. والآن، تعد أبوظبي المدينة الأولى في المنطقة التي تخوض هذه التجربة الاستهلاكية الاستثنائية. ومع تزايد نمو التجارة الإلكترونية وأنشطة التوصيل في جميع أنحاء العالم، ستدعو الحاجة إلى زيادة الخدمات اللوجستية الفعالة من خلال وسائل التنقل الخفيف بغية تخفيف الازدحام والتلوث من جهة، وتخفيض التكاليف وتسريع عمليات التوصيل من جهة أخرى".

وأصبح تطبيق F10 الآن متاحاً على متجري غوغل بلاي ومتجر تطبيقات iOS. وتركز الخدمة بشكل صارم على معايير النظافة، لا سيّما في ظل الجائحة، حيث تم تزويد كل سكوتر بحزمات تعقيم. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء اختيار خدمة التوصيل غير التلامسية عبر التطبيق.

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