«أرادَ»: 85% ارتفاع المبيعات خلال النصف الأول 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة أرادَ للتطوير العقاري في الشارقة ارتفاع مبيعاتها بنسبة 85% وبواقع 1.15 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020. وباع المطور العقاري 1.173 منزلاً في مجتمعي الشركة المتكاملين، الجادة ومَسار، وذلك مع تنامي اهتمام المستثمرين في المشروعين المبتكرين في إمارة الشارقة.

واستفادت أرادَ من الأداء القوي الذي يحافظ عليه القطاع العقاري في الشارقة، حيث أظهرت قيمة العقارات المباعة في الإمارة ارتفاعاً بنسبة 41% خلال النصف الأول من هذا العام وذلك وفقاً للبيانات الصادرة أخيراً عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: تشير نتائج مبيعاتنا المرتفعة والبيانات الإيجابية للتعاملات العقارية الصادرة عن الجهات المختصة في إمارة الشارقة إلى أن الإمارة قد باتت وجهة استثمارية مهمة للمستثمرين العقاريين من مختلف أنحاء العالم. ونحن على ثقة من تواصل هذه النزعة على المديين القريب والمتوسط في الشارقة.

فلقد شهدنا مستوى أداء مبيعات استثنائياً خلال الربع الثالث من العام الماضي وهو مؤشر واضح على مدى قوة واستقرار القطاع في الإمارة بصرف النظر عن أية ظروف محيطة، ونحن نسير حالياً على الطريق الصحيح باتجاه تحقيق هدفنا لرفع مبيعاتنا بواقع 30% خلال هذا العام مقارنة بـ 2020.

وارتفعت قيمة المبيعات في الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في الشارقة، بنسبة 23% لتصل إلى 502 مليون درهم خلال النصف الأول، وبإجمالي 823 منزلاً تم بيعها. وبدأ تسليم المنازل في المشروع الذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربع في قلب الشارقة الجديد خلال شهر يناير. كما تمت ترسية باقة من العقود فيه لاستئناف البناء في مواقع عدة.

وبالنسبة إلى مَسار، مجتمع الفلل المتكامل الجديد في ربوع الطبيعة الخضراء والذي يمتد على مساحة 19 مليون قدم مربع في ضاحية السيوح بالشارقة، فقد وصلت قيمة مبيعاته حتى هذه اللحظة إلى 510 ملايين درهم بعد بيع 256 منزلاً في المشروع. وحظي مَسار باهتمام كبير من جانب المستثمرين من جنسيات عدة، بما في ذلك دول الخليج، والدول العربية، ودول أوروبا وجنوب آسيا.

وتتواصل الأعمال الإنشائية ضمن المرحلة السادسة والأخيرة من مشروع أرادَ الأول، مساكن نَسمَة، والذي تم بيعه بالكامل. وتم الانتهاء من نَسمَة سنترال، القلب الترفيهي والتجاري النابض في المشروع، مع الحديقة المنسقة، حيث تم افتتاحهما خلال شهر مايو.

وحصلت الشركة خلال النصف الأول على قروض بقيمة إجمالية تبلغ 582 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان، حيث سيتم استخدام هذا التمويل لاستئناف الأعمال الإنشائية في محفظة مشاريع الشركة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 33 مليار درهم إماراتي.

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