جراندويلد تسلم قارب الطواقم الثاني لـ«أليانز الشرق الأوسط لإدارة السفن» ضمن مشاريعها مع أدنوك

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة جراندويلد لبناء السفن، المنشأة المتخصصة في بناء وإصلاح السفن، ومقرها الإمارات، تسليم ثاني قوارب الطواقم البحرية الثلاثة من طراز جراند سوبيريور، بطول 42 متراً، والتي تم التعاقد على بنائها لصالح شركة أليانز الشرق الأوسط لإدارة السفن، المزود الرائد لخدمات الدعم اللوجستية البحرية، وسينضم القارب الذي يحمل اسم أليانز سيرفر 2، إلى أحد المشاريع التي يتم تنفيذها لصالح شركة أدنوك البحرية، التي تخدم استراتيجية دولة الإمارات لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز.

وأقيم حفل تسليم القارب في المقر الرئيس لشركة جراندويلد لبناء السفن في مدينة دبي الملاحية، بحضور المهندس جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن، وأحمد خليل، المدير العام لشركة أليانز الشرق الأوسط لإدارة السفن.

وتم تطوير سلسلة قوارب جراند سوبيريور التي يبلغ طولها 42 متراً، على مدار 15 عاماً من قبل الفريق الهندسي الداخلي لشركة جراندويلد لبناء السفن، وتمتاز بقدرتها على نقل 100 راكب، وحمولة تزيد على 70 طناً من البضائع على ظهر السفينة. وقد حاز هذا الطراز من قوارب نقل الطواقم البحرية على سمعة مرموقة وموثوقية عالية لمرونة أدائها في العمليات متعددة الوظائف. ويتم دفعها بواسطة ثلاثة محركات بقوة 1450 حصاناً لتصل إلى سرعة تزيد على 27 عقدة، كما تم تزويد القارب بمحركين للدفع الجانبي بقوة 75 حصاناً، ودفات توجيه هيدروديناميكية من جراندويلد لتوفير قدرة استثنائية على المناورة. وتم تصميم غرفة القيادة لتكون غاية في راحة الاستخدام بنطاق رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة، ووحدات تحكم أمامية وخلفية لتسهيل العمل والإبحار.

وأكد جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد لبناء السفن، أن التعاون مع شركة أليانز الشرق الأوسط لإدارة السفن، يشكل قيمة مضافة لمحفظة مشاريع الشركة الناجحة، وأضاف: يعطينا تسليم القارب الثاني دفعة إضافية كي نكمل تسليم جميع القوارب في الموعد المحدد، إن لم يكن قبل ذلك.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة أليانز الشرق الأوسط لإدارة السفن: رغم كل التحديات التي تسببت بها الجائحة، إلا أنها أسهمت في ضمان بقاء الشركات الأصلح فقط في السوق، ويعد هذا التطهير جزءاً لا يتجزأ من ضمان الجودة في القطاع. وهو ما ساعد أحواض بناء السفن الموثوقة مثل جراندويلد على الاستمرار والتوسع. ولدينا التزام بتسلم القوارب للعمل في المشروع خلال جدول زمني ضيق، ما شكل تحدياً كبيراً لنا، لكننا تمكنّا من التغلب على ذلك التحدي بفضل التفاني والالتزام الكبير من جراندويلد.

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