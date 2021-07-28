القرية العالمية تستعد لموسمها الجديد بباقة من المزايا الترفيهية

المصدر: وام

تواصل القرية العالمية التحضير لموسمها السادس والعشرين الذي سينطلق في 26 أكتوبر المقبل والتجهيز لاستقبال ضيوفها مع العديد من التجارب الثقافية والترفيهية.

ويجري حاليا الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الخطط التطويرية الخاصة بالضيوف من أصحاب باقات كبار الشخصيات بناء على المقترحات التي تم استلامها منهم خلال الموسم السابق.

وأعلنت القرية اليوم عن اعتمادها خطة تطوير شاملة للمدخل المخصص لكبار الشخصيات عند البوابة الثقافية بهدف استمتاعهم بأروع انطباع منذ لحظة وصولهم وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق مبيعات باقات كبار الشخصيات التي توفر للضيوف امتيازات حصرية.

وسيحظى الضيوف من أصحاب باقات كبار الشخصيات هذا الموسم بالإضافة إلى المحتوى الأساسي للباقات الذي يشمل تذاكر الدخول وملصقات مواقف كبار الشخصيات و"بطاقات الروائع"، بالعديد من الإضافات والفوائد الحصرية الجديدة التي ستجعل من زيارتهم ذكريات لا تنسى.

وتعتبر التطويرات على مدخل كبار الشخصيات واحدة من العديد من التحسينات التي تعمل عليها القرية العالمية استعدادا للموسم السادس والعشرين الذي ينطلق في 26 أكتوبر 2021 لترحب القرية بضيوفها من حول العالم مجددا مع عالم من الروائع.

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