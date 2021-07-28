"موانئ دبي العالمية" تسجل نموًا قويًا في إجمالي حجم المناولة بنسبة 17.1%

المصدر: البيان

قامت "موانئ دبي العالمية المحدودة" بمناولة 19.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثاني من 2021، وشهدت الكميات الإجمالية للحاويات ارتفاعاً بنسبة 17.6% على أساس سنوي مُعلَن، وصعوداً بنسبة 17.1%على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.

وقد تسارع النمو في الربع الثاني من 2021 مع ظهور جميع المناطق بأداء قوي، وخاصة محطات الحاويات التابعة لموانئ دبي في الهند وأوروبا وأستراليا والأمريكتين. وفي ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، تمت مناولة 3.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في الربع الثاني من 2021، فيما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي. وعلى أساس إجمالي النصف الأول من 2021، قامت موانئ دبي العالمية بمناولة 38.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، بزيادة في الأحجام الإجمالية بنسبة 13.9% على أساس سنوي مُعلَن و13.3% على أساس المقارنة المثلية.

وعلى المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية خلال الربع الثاني من 2021 بمناولة 11.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 18.2% على أساس مُعلَن وارتفاعًا بنسبة 17.3% على أساس المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: يسرُّنا الإعلان عن أداء قوي آخر في أحجام المناولة مع تسارع النمو في الربع الثاني من 2021 بنسبة 17.1% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 7.3%3 مقارنة بالربع الثاني من 2019، مما يشير إلى قوة السوق الأساسية. واستمر النمو في التوسع حيث تقدم جميع مناطقنا أداءً قويًا، مع قوة استثنائية في الهند. ومن الأمور المشجعة أن التحسن الأخير في حجم مناولة الحاويات في ميناء جبل علي الرئيسي (دولة الإمارات) استمر في الربع الثاني من 2021 مع ارتفاع نمو إجمالي حجم المناولة إلى نسبة 4.2% على أساس سنوي.

وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال التوقعات على المدى القريب إيجابية، لكننا نتوقع أن تتجه معدلات النمو في النصف الثاني من عام 2021 نحو الاعتدال، بالإضافة إلى أننا لا نزال مدركين أن جائحة كوفيد-19 وحالة عدم التيقن الجيوسياسية يمكن أن يؤثرا في حركة الانتعاش الاقتصادي العالمي مرة أخرى.

وبشكل عام، نواصل إحراز تقدم جيد في إستراتيجيتنا لتقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع المستفيدين، مع التركيز على زيادة الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو. كما أن البداية القوية لعام 2021 تجعلنا في وضع جيد لتقديم أداء محسّن للعام بأكمله، وما زلنا نركز على تحقيق أهدافنا لعام 2022.

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