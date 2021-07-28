الدولة ضمن أسهل 10 دول لعيش الوافدين

المصدر: (دبي- سيد صالح)

اختيرت الإمارات ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في سهولة انتقال الوافدين إليها وعيشهم فيها بصفة دائمة، وفقاً للقائمة التي نشرتها شركة «اكسباتيكا» المتخصصة في استشارات الهجرة. وذكرت «اكسباتيكا» أن الإمارات باتت الآن قطباً للمليونيرات المتطلعين إلى الأمن، السلامة، رعاية صحية، تعليم، ومستوى معيشي أعلى.

وذكر التقرير أن سهولة إجراءات الحصول على الإقامة في الإمارات تجعلها واحدة من أسهل دول العالم في انتقال الوافدين إليها للعيش بصفة دائمة. وتضمنت القائمة مع الإمارات: سنغافورة، تايلاند، باراجواي، بنما والمكسيك.

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