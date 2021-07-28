أحمد بن سعيد: رؤية محمد بن راشد وراء تميز المبادرات الاقتصادية والخطط الاستباقية

المصدر: (دبي- البيان)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن تميز المبادرات الاقتصادية في الإمارة يعود إلى الرؤية والخطط الاستباقية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه إن المرونة العالية التي جسدتها المناطق الحرة في دبي أثبتت أنها نموذج استثنائي اقتصادي مبني على مقومات ذات كفاءة قياسية في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسريع التعافي الاقتصادي، حيث ساهمت بنحو 135 مليار درهم تشكّل 38 % من تجارة الإمارة الخارجية خلال الربع الأول من 2021. وبحث مجلس المناطق الحرة في دبي، أمس، مبادرات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز تكاملها مع مسرعات الأعمال.

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