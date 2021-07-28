«غرفة دبي» تناقش إشراك موظفي الشركات في العمل التطوعي

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت غرفة دبي أخيراً عبر برنامجها «Engage دبي» ندوة إلكترونية حول تشجيع الشركات على إشراك موظفيها في الأعمال التطوعية، وذلك في إطار جهودها لنشر وتعزيز الممارسات المسؤولة، وتأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية التي تفيد القطاع الخاص، والتزاماً بتعزيز وعي الشركات بأهمية التطوع في النشاطات المجتمعية.

هدفت الندوة الإلكترونية إلى تسليط الضوء على تقديم المشورة للشركات بشأن تشجيع الموظفين على التطوع، لتحسين الكفاءة والإنتاجية في مكان العمل. كما وركزت الندوة على أفضل الممارسات التي يمكن اعتمادها على نطاق واسع لزيادة عدد الموظفين المتطوعين، وكيف يمكن استخدام الاستراتيجيات والأدوات والعمليات وطرق الاتصال المختلفة لتعزيز جهود التطوع، وخلق فرص التعلم وتحقيق النتائج المرجوة.

وشهدت الندوة عروضاً تعريفية من مديرين ومسؤولين يمثلون أهم الشركات في الدولة وشملت قائمة المتحدثين كلاً من نانسي نعيمة، مساعد نائب الرئيس للجودة والسلامة والأداء المتميز في شركة «أبيلا وشركاه»، وإيرودا جونسون، رئيس قسم الموارد البشرية والإدارة في مجموعة «إيروس»، و ج. بورنيما راي، رئيس قسم رأس المال البشري في شركة «لينغ أورورك» الشرق الأوسط.

حيث شاركوا خبراتهم ونصائحهم للشركات حول إنشاء لجنة متعددة التخصصات.وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أهمية العمل التطوعي للموظفين ودوره البارز في تحسين الكفاءة والإنتاجية في مكان العمل، مضيفاً إن فعالية «اعط واحصد 2021» التي اختتمها الغرفة أخيراً شهدت مشاركة أكثر من 2700 موظف متطوع.

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