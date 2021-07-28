«مدينة دبي الملاحية» تصدر 800 رخصة قيادة بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

نجحت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في إصدار 800 رخصة قيادة وسائل بحرية خلال النصف الأول من عام 2021. يأتي ذلك تجسيداً للجهود التي تقوم بها السلطة لتنظيم وتطوير القطاع البحري في دبي.

وأكد الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن السلطة تعمل على خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، عبر وضع السياسات الفاعلة التي تسهم في تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية.

جوانب السلامة

وأوضح أن السلطة تعمل على تنظيم قطاع ممارسة الأنشطة البحرية في مياه دبي، ومنح الرخص والتصاريح الكفيلة بتعزيز جوانب الأمن والسلامة، حيث عملت على إصدار 4000 تصريح رسو للسفن خلال النصف الأول 2021، ويتعين على الوكيل الملاحي للسفينة التقدم بطلب الحصول على تصريح رسو السفن في مياه الإمارة، ويحدد من خلال الطلب فترة الرسو والغاية منها.

وأفاد بأن السلطة عملت على منح 800 رخصة قيادة وسيلة بحرية وإصدار 700 ترخيص للوسائل البحرية خلال نفس الفترة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الواسع لممارسة الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية لدبي.

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