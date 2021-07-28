تعاون أمني أسترالي مع طيران الإمارات

المصدر: دبي- البيان

زار السفير الأسترالي لمكافحة الإرهاب، روجر نوبل، برفقة السفيرة الأسترالية لدى الإمارات هايدي فينامور، وأعضاء من الفريق الدبلوماسي الأسترالي، مقر أمن مجموعة الإمارات في دبي.

وجاءت الزيارة تقديراً للتعاون الوثيق طويل الأمد مع أستراليا، ولمناقشة ضبط الحدود ووسائل منع الجريمة وأمن الطيران والتعليم الأمني المستمر، الذي يشكل حجر الزاوية في بناء ثقافة أمنية آمنة. وجرى خلال الزيارة تسليط الضوء على عمق تميّز أمن مجموعة الإمارات بمختلف المجالات.

حماية الحدود

كما جرى التطرق إلى الموارد المناسبة ذات المهارات الجيدة ونشر الموظفين المناسبين في تنفيذ أنظمة إنفاذ الأمن على الحدود والوظائف ذات الصلة، ومناقشة مبادرات من شأنها دمج وتسهيل ضوابط حماية الحدود. وكذلك استمرار التعاون ودعم مؤتمر أمن الطيران المدني الذي تستضيفه دائرة أمن مجموعة الإمارات0

والذي يعد من المؤتمرات الرائدة عالمياً في هذا المجال. ويعقد المؤتمر، الذي تُعلن وتُوزع خلاله جوائز أمن الطيران المدني، خلال المدة من 3 إلى 5 أكتوبر 2021 بفندق جيه دبليو ماريوت ماركي بدبي.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، رئيس أمن مجموعة الإمارات: يعمل الاقتصاد العالمي وصناعة السفر في أوضاع تشهد تعقيدات متواصلة ومزيداً من المتطلبات العامة.

ويتعين علينا لمواجهة هذه التحديات الاستفادة من التكنولوجيا والشراكات المعززة. ويتعاظم الدور الذي تلعبه شركات الطيران في مراقبة الحدود وأمن الطيران باستمرار وتزداد أهميته، خصوصاً مع تعافي الاقتصاد العالمي وصناعة السفر من تبعات كوفيد 19.

وتجسد زيارة السفير الأسترالي لمكافحة الإرهاب هذه المتطلبات، ذلك أن تطوير علاقة قوية بين صناعة الطيران ودول العالم يتيح لشركات الطيران تطوير نهج متكامل لمراقبة الحدود وأمن الطيران، ما يوفر مزيداً من الراحة والأمان للركاب.

شراكة

قالت السفيرة هايدي فينامور: أبرزت هذه الزيارة أهمية الشراكة بين الحكومات والصناعة لمواجهة التحديات التي تواجه أمن الطيران في المستقبل. وأتاحت لنا فرصة الاطلاع على بيئة أمن الطيران الدولي وفهم أهمية المنصات المبتكرة والتكنولوجيا المتطورة لضمان تجربة سفر آمنة. كما بحثنا مجالات الاهتمام المشتركة فيما يتعلق بأمن الطيران ومكافحة الإرهاب وتأثيرات كوفيد 19.

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