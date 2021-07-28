أحمد بن سعيد: المناطق الحرة نموذج اقتصادي استثنائي

المصدر: دبي - البيان

عزّزت المناطق الحرة جهود تسريع التعافي الاقتصادي في دبي، مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متجاوزةً قيود جائحة «كوفيد 19» عالمياً، عبر مساهمتها بنحو 135 مليار درهم، تشكّل 38% من التجارة الخارجية للإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن المرونة العالية التي جسّدتها المناطق الحرة في الإمارة، أثبتت بمبادراتها النوعية ومحفزاتها الاستثمارية، أنها نموذج اقتصادي استثنائي، مبني على مقوّمات ذات كفاءة قياسية في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وروّادها واستدامة أعمالهم.

وأكد سموه أن تميّز مبادراتنا الاقتصادية يعود إلى الرؤية والخطط الاستباقية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث إن مجمل الاستراتيجيات والمبادرات المعلنة من شأنها دعم استقرار اقتصادنا الوطني وزيادة مرونته وكفاءته وإضفاء قيمة عالية لتجربة المستثمرين.

وناقش مجلس المناطق الحرة في دبي برئاسة سموه، أمس، مبادرات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز تكاملها مع مسرّعات الأعمال لتأكيد مكانة دبي موطناً مفضلاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار، مولدةً للفرص الاستثمارية للنمو والازدهار.

مثمناً سموه إعلان وزارة الاقتصاد دخول قانون الشركات التجارية حيّز التنفيذ الشهر الماضي، ويتيح للمستثمرين وروّاد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بالكامل في قطاعات وأنشطة اقتصادية محددة. وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء بشأن التملك الأجنبي المباشر، يعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعمل على جذب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن قرار التملك الأجنبي المباشر يعزّز القيمة المضافة لاقتصاد الإمارات، حيث يدخل القانون حيز التنفيذ، تزامناً مع استعدادات دبي لاستقبال الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» بما سيكون له أثر إيجابي قوي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل سرعة التعافي الاقتصادي التي تقودها الدولة والإمارة على صعيد المنطقة.

وأضاف سموه: «إن اقتصادنا قدّم دروساً مستفادة عالمياً في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال باستقدام استثماراتهم للدولة؛ لما تقدمه من بيئة أعمال مرنة وآمنة لاستثماراتهم، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة ودبي من بنية تحتية متقدمة وعالمية المستوى، وجودة عالية للبيئة المعيشية يجعلها موطناً للاستثمارات والمواهب عالمياً».

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