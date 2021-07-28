وتيرة متسارعة للتحوّل الرقمي في الإمارات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد «الاتحاد الدولي للاتصالات» أن مسيرة التحوّل الرقمي في الإمارات تسير بوتيرة متسارعة، مع اقتراب الدولة من احتفالها بيوبيلها الذهبي في نهاية العام الجاري، واستعدادها للــ 50 عاماً المقبلة من عمرها.

ونشر الاتحاد تقريراً أمس على موقعه الشبكي بعنوان «الاستعداد للـ 50: الإمارات تخطط لتحول موحد»، رصد من خلاله رؤية الإمارات للمرحلة المقبلة من عمرها بعد إتمام اليوبيل الذهبي الأول، موضحاً أن مفهوم التطلع إلى المستقبل والرؤية الشاملة للتطور الاجتماعي والاقتصادي، هما اللذين قادا صانعي القرار في الإمارات منذ تأسيسها عام 1971. وأضاف أن خطة التنمية المقبلة، والمعروفة باسم «الاستعداد للـ 50» تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات من خلال مشروع هائل «للمشاركة الإلكترونية»، والذي يُشرِك كل فئات المجتمع من القطاعين العام والخاص بما في ذلك المواطنون والمقيمون.

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