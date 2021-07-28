306 ملايين درهم صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني للنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 306 ملايين درهم للنصف الأول 2021، فيما بلغ صافي الأرباح للربع الثاني 192.1 مليوناً، بزيادة 25.4% مقارنة مع الربع الثاني 2020. وانعكس هذا المسار الإيجابي أيضاً في ارتفاع إجمالي إيرادات البنك للربع الثاني إلى 831.8 مليون درهم، بزيادة 3.9% مقارنة مع الربع الأول 2021.

وبلغ إجمالي الإيرادات للنصف الأول 1.6 مليار درهم. وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: شهد البنك أداءً قوياً في الربع الثاني 2021، حيث بدأ إجمالي الإيرادات بالتحسّن من جديد بعد انخفاضه لأرباع عدة منذ بداية تفشي الجائحة.

وكانت هذه نقطة تحوّل حاسمة بالنسبة لنا حيث شهدنا نمواً في دفتر القروض وودائع العملاء، وهذه علامة إيجابية مهمة جداً. وسجّلت مخصصات خسائر الائتمان لهذا الربع أدنى مستوياتها منذ سنوات عدة مع نجاح الجهود التي بذلناها على مرّ السنين لإعادة التوازن إلى محفظتنا، والتي أحرزت نتائج إيجابية. ما يعكس ذلك أيضاً تعافي الاقتصاد الإماراتي وعودة ثقة المستهلكين.

النظرة المستقبلية

وأضاف: تشكّل نتائجنا القوية للربع الثاني من العام انعطافة مهمة في مسيرة بنك رأس الخيمة الوطني بعد سنةٍ حافلة بالمصاعب والتحديات منذ بدء تفشي الجائحة في مارس من العام الماضي. ونحن متفائلون جداً حيال المؤشرات الإيجابية للبنك والاقتصاد الإماراتي عموماً، ونتوقع أن يستمر التحسن خلال الأرباع المقبلة مع تسجيل نمو مستدام للإيرادات، وانخفاض المخصصات.

كفاية رأس المال

بلغت نسبة كفاية رأس المال بموجب متطلبات اتفاقية بازل 3 بعد تطبيق الترشيح التحوطي 17.8% بالمقارنة مع 18.6% في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع الأول 9.6%، واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 83.7% بالمقارنة مع 80.6% في نهاية 2020.

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