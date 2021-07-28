131.4 مليون درهم الأرباح النصفية لبنك أم القيوين الوطني

المصدر: دبي - البيان

حقق بنك أم القيوين الوطني صافي ربح بلغ 131.48 مليون درهم عن فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.34% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام الماضي .

والتي بلغ من خلالها صافي الأرباح 127.24 مليون درهم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة، وتأثيرات جائحة وباء «كوفيد 19».

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.08%، مما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك والأنظمة الفعّالة في إدارة التكاليف. ويركز البنك في الفترة الحالية على التحلي بالحكمة وعمل مخصصات لضمان اتخاذ المحاذير الكافية خلال هذه الفترة.

ويحتفظ البنك بضمانات ومخصصات محددة بنسبة تصل إلى 173.89% للغالبية العظمى من القروض غير العاملة، وهو ما يعكس الإدارة الحكيمة والرقابة الفعّالة لمحفظة القروض والسلفيات.

وبلغ إجمالي الأصول 13.55 مليار درهم. كما استقر معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 112.64%.

وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصبح 42.36% كما في 30 يونيو 2021 لتستمر أعلى بكثير عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات المركزي وفقاً لإرشادات بازل 3. مما يوفر فرصاً للاستفادة وزيادة التوسع.

كما أن هنالك ثباتاً قوياً في نسبة الشق الأول من رأس المال، حيث بلغت النسبة 41.24% وبلغ رأس المال 85 مليار درهم وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.82 مليارات درهم.

سيولة

حافظ البنك بثبات على مستوى عالٍ من السيولة واستقرار في نسبة القروض والسلفيات إلى الموارد الثابتة بلغت 152.91% كما في 30 يونيو 2021، مقابل الحد الأدنى المقرر من قبل مصرف الإمارات والمقدر بـ 100%.

وبلغت نسبة صافي التمويل الثابتة كما في 30 يونيو 2021 بحسب معايير بازل III – نسبة 115.79% مقارنة مع الحد الأدنى المحدد وهو 100% مما يمكن البنك من زيادة نطاق محفظة القروض.

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