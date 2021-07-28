معرض «الخمسة الكبار» حضوري بدبي 12 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دي إم جي إيفنتس» الجهة المنظمة لمعرض «الخمسة الكبار»، عن عودة إقامة الحدث بشكل حضوري في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 12 إلى 15 سبتمبر 2021، باعتباره الحدث الحضوري الوحيد الذي يربط صناعة البناء العالمية في 2021، ويلعب دوراً حاسماً في دفع الانتعاش الاقتصادي نحو الأمام في حقبة ما بعد «كوفيد 19».

وأكد أكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأكثرها تأثيراً في صناعة البناء حتى الآن مشاركة أكثر من 1000 عارض محلي ودولي من 45 دولة و20 جناحاً وطنياً، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث عبر الإنترنت بهدف تسهيل الاجتماعات الوظيفة الإضافية التي ستساعد المؤسسات على بدء أعمالها أينما كان موقعها.

وفي تقرير حديث صادر عن شركة «ميد بروجيكتس»، الشريك في بيانات المشاريع والذكاء للمعرض، فقد تم الكشف عن وجود عقود بقيمة 163 مليار دولار في عام 2020 في الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من تأثير الجائحة، بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار قيمة المشاريع قيد التنفيذ حالياً في المنطقة.

وقالت جوزين هيمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات في «دي إم جي إيفنتس» إن اجتماعات الأعمال الحضورية التي ستقام وجهاً لوجه خلال الحدث بين أصحاب المصلحة في الصناعة هي مفتاح التطوير المستمر لقطاع البناء والتشييد.

مشيرةً إلى أنه مع وجود مشاريع بقيمة 5.06 تريليونات دولار مستقبلية مخطط لها وغير مصدق عليها بعد في جميع القطاعات في سوق البناء في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تقديم بيئة آمنة للمجتمع الإقليمي والدولي للالتقاء الشخصي.

وسيستقبل المعرض العارضين هذا العام من خلال 9 معارض متخصصة، ما يتيح للمهنيين الزائرين فرصة الحصول على أحدث الابتكارات الصناعية لأي مرحلة من مراحل دورة البناء.

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