الأسهم في المنطقة الخضراء.. والسيولة 1.5 مليار

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة أمس حيث عاود سوق دبي الصعود بدعم قطاعات الاستثمار والبنوك والعقار والسلع ليغلق عند 2761 نقطة، فيما واصل سوق أبوظبي التحليق ليغلق عند 7170 نقطة بدعم مكاسب الاستثمار والطاقة والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم بأبوظبي و113 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 446.6 مليون سهم، موزعة بواقع 127 مليون سهم في دبي ونحو 319 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 8663 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي 0.09% ليصل إلى 2761 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع الاستثمار 0.80% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.19%، فيما تراجع «شعاع كابيتال» 1.66 %. وصعد قطاع البنوك 0.34% بدعم صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.12%. كما صعد قطاع العقار 0.12% بارتفاع «ديار» 0.34% و«إعمار العقارية» 0.5% و«إعمار للتطوير» 0.27%.

فيما تراجع سهم «الاتحاد العقارية»1.21%، و«إعمار مولز» 1.02%. وتراجع قطاع النقل 0.14% مع هبوط «الخليج للملاحة» 0.34% و«أرامكس» 0.26%. كما تراجعت قطاعات التأمين 0.17% والاتصالات 1.18% والخدمات 4.44%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 17.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 13 مليونا. وحقق سهم «الأغذية المتحدة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.28%، تلاه «االرمز كوربوريشن» 4.3%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.93%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.03% ليغلق عند 7170 نقطة بدعم مكاسب قطاع الاستثمار 0.49% مع صعود «ألفا ظبي» 3.04%، و«إشراق» 1.74% و«الواحة كابيتال» 2.08%، بينما تراجع سهم «العالمية القابضة»0.61%. وصعد قطاع العقار 0.45% وقطاع الطاقة 0.15%. وتراجع قطاع البنوك 0.3% قطاع التأمين 0.24%، واستقر قطاع الاتصالات .

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 349 مليون درهم. وحقق سهم «ايزي ليس» أكبر وتيرة صعود بنحو 7.67%، تلاه «منازل» 5.35% ثم «ألفا ظبي»3.04 %، فيما كان «الوطنية للسياحة والفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.25%.

إفصاحات

● حقق بنك الإمارات للاستثمار أرباحاً بقيمة 14.35 مليون درهم في النصف الأول 2021، مقابل خسائر بقيمة 20.87 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

● يعقد مجلس إدارة شركة دبي للتأمين اجتماعاً الأحد 1 أغسطس لإقرار النتائج المالية للربع الثاني 2021.

● قرر مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة عقد اجتماع الأحد 1 أغسطس لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

● حددت شركة «بي إتش إم كابيتال» الأربعاء 4 أغسطس لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية الموحدة للربع الثاني 2021.

● أعلن مصرف السلام – البحرين شراء ما يعادل 645000 سهم من (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 91.7 مليوناً إلى 92.3 مليوناً.

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