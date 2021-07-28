وصل للعقارات تطرح «أبراج تیارا یونایتد» الأولى لها في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وصل للعقارات إطلاق «أبراج تیارا یونایتد»، أول مشروع متعدد الاستخدامات لها بمنطقة الخليج التجاري. ويتألف المشروع من برجين، شرقي وغربي، يضم الأول 424 وحدة والثاني 425 وحدة. ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً على شارع الشيخ زايد، مع إطلالة على برج خليفة وداون تاون دبي وقناة دبي المائية.

وستقوم الشركة بإطلاق البرج الشرقي في سوق التأجير كخطوة أولى، وسيوفر شققاً تتراوح بين غرفة واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف، مع عدد من الوحدات التي تشتمل على مسابح خاصة.

وتم تعزيز المشروع بالعديد من المرافق الحديثة، بما في ذلك صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة، كما يقع على مقربة من محطة مترو الخليج التجاري وقناة دبي المائية، فضلاً عن ربطه بجميع الطرق الرئيسية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي إطلاق هذا المشروع الجديد في إطار مهمة وصل الهادفة لتلبية احتياجات العملاء المميزين في العديد من أنحاء دبي، حيث يعدّ المشروع الأول لها في الخليج التجاري، الوجهة التجارية والسكنية والضيافة المزدهرة في الإمارة، كما يعدّ مناسباً للأشخاص الذين يرغبون بالعيش في منطقة حيوية قرب العديد من المراكز الترفيهية والتجارية والصناعية في المدينة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز